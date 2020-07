Coronavirus.- Perú detecta otros 4.000 nuevos casos de coronavirus y pide "unidad" para combatir la enfermedad

12/06/2020 Personas haciendo cola para llevar oxígeno a pacientes con coronavirus en Perú POLITICA INTERNACIONAL Cesar Lanfranco/dpa



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Perú ha informado este lunes de que se han constatado otros 4.000 nuevos casos de coronavirus en el país, mientras que la titular de la cartera, Pilar Mazzetti, ha demandado "unidad" para luchar contra la enfermedad.



Según el balance ofrecido por las autoridades sanitarias peruanas, son 4.091 los nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas, por lo que el global ya alcanza los 357.681. Además, el Ministerio de Salud ha informado de 197 nuevas muertes por la COVID-19, por lo que 13.384 personas han muerto en Perú a causa de la enfermedad.



Lima continúa siendo la región peruana más afectada por la enfermedad, ya que cuenta con 191.549 de los casos de coronavirus diagnosticados en Perú. Tras ella se sitúan Callao, con 19.868; Piura, con 19.634; Lambayeque, con 15.823 casos; y La Libertad, con 13.203.



Por su parte, Perú cuenta con 12.772 pacientes hospitalizados a causa de la COVID-19. De ellos, 1.303 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y requieren respiración mecánica. No obstante, 245.081 personas han logrado recuperarse de la enfermedad en Perú.



En este sentido, Mazzetti se ha reunido con el presidente del Congreso de Perú, Manuel Merino, y ha participado en la sesión de la Comisión COVID-19. Así, ha pedido al país "unidad" para combatir la enfermedad.



"Unidos resistiremos. No es momento de estar desunidos, buscando culpables, hay que dejar el desorden", ha sostenido, al tiempo que ha insistido en que esta unidad es "necesaria" sobre todo con las autoridades locales para que toda la población tenga acceso a atención primaria que detecte el virus.



A su juicio, la mejor estrategia para luchar contra la pandemia es atacar el coronavirus desde arriba --los hospitales-- hasta abajo --en atención primaria--, según ha informado la agencia peruana de noticias, Andina. "Si cada uno va por su lado, no vamos a poder resistir", ha incidido.