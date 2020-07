Coronavirus.- Cuba no constata ningún nuevo caso de coronavirus por primera vez desde que comenzó la pandemia

30/04/2020 30 April 2020, Cuba, Havana: A man wearing a face mask walks past a sign reading 'CUBA'. Labour Day Parade has been cancelled in Cuba amid the coronavirus pandemic. Photo: Guillermo Nova/dpa POLITICA INTERNACIONAL Guillermo Nova/dpa



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Cuba ha confirmado este lunes que no se ha constatado ningún nuevo caso de coronavirus en las últimas 24 horas por primera vez desde que diagnosticó sus tres primeros casos en marzo, por lo que mantiene su balance en 2.446 positivos.



"No se confirman casos de la COVID-19, para un acumulado de 2.446 en Cuba", ha informado el Ministerio de Salud a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha trasladado que tampoco se ha constatado ninguna muerte, por lo que el global permanece en 87.



El balance precisa que, actualmente, 38 personas se mantienen ingresadas en centros de salud a causa de la enfermedad, pero todos presentan una evolución clínica estable. Asimismo, 2.319 personas han logrado recuperarse de la enfermedad en el país.



Entretanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel ha pedido continuar "trabajando sin descanso y con todo rigor" para cumplir las medidas que garantizan el control de la enfermedad.



En este sentido, también ha alertado sobre la necesidad de mantenerse alerta en los procesos de desescalada de otros países, ya que suelen aparecer rebrotes. Para ello, ha recordado que el domingo fue uno de los días en los que más casos se han confirmado a nivel internacional, lo que muestra que la enfermedad "aún no está controlada" y "tampoco ha llegado a su peor momento".



Asimismo, según un comunicado de la Presidencia de Cuba, ha insistido en la necesidad de que la población comprenda los beneficios de continuar usando en diversos espacios la mascarilla. Aun cuando la tercera fase permite cierta flexibilidad en ese sentido, el Díaz-Canel ha considerado "vital" que las personas continúen portándola en los lugares públicos, porque es una de las medidas que más protege de eventuales contagios.



La mayoría de los territorios cubanos, excepto La Habana y Mayabeque, han comenzado este lunes la tercera fase de la desescalada. En el caso concreto de La Habana, Díaz-Canel ha destacado que sólo ha confirmado 67 nuevos casos en los últimos 15 días, lo que ha valorado como una "muy baja" positividad.