CNDH emite recomendación por caso de salvadoreños muertos en 2013 en México

México, 21 jul (EFE).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México emitió este martes una recomendación por la violación a los derechos humanos en el caso de cuatro migrantes salvadoreños que perdieron la vida en 2013 durante su tránsito por el estado nororiental de Tamaulipas.

La CNDH explicó en su recomendación que tras integrar un expediente, se contó con elementos que permitieron evidenciar violaciones a los derechos humanos de acceso a la Justicia en la modalidad de "inadecuada procuración de justicia y a la verdad".

Señaló que estas violaciones son atribuibles a servidores públicos de la entonces Procuraduría del Estado, actualmente Fiscalía del Estado.

El organismo explicó que en 2018 recibió una queja de parte de una ONG sobre un grupo de cuatro indocumentados salvadoreños que fueron reportados por sus familiares en la Embajada de México en El Salvador como desaparecidos o no localizados durante su tránsito por territorio mexicano en 2013.

Según el organismo, los cuerpos de los migrantes fueron localizados entre marzo y abril de 2013 en los márgenes del Río Bravo, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

La comisión consideró que en este caso los procedimientos de investigación y procuración de justicia "no se realizaron de acuerdo a lo que establecían los ordenamientos legales vigentes al momento en que acontecieron los hechos".

Del mismo modo, señaló que se violó el derecho a la verdad como consecuencia de "una inadecuada procuración de justicia", pues no se llevaron a cabo las diligencias para la investigación e identificación de las víctimas y la entrega de los cuerpos a sus familiares.

A través de su recomendación, la CNDH solicitó al Fiscal General de Justicia del estado de Tamaulipas para que ordene localizar a las víctimas indirectas o familiares y brindar la reparación integral por los daños causados.

Pidió que se incluya la compensación justa y suficiente con motivo de las violaciones a derechos humanos evidenciados, en términos de la Ley General de Víctimas y de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas, y se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas.

Pidió también que se colabore ampliamente con la CNDH en el trámite de la queja que organismo promueva ante la Visitaduría General de la Fiscalía de Estado y se colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos en contra de los servidores públicos responsables.

Asimismo, sugirió que se realicen todas las diligencias necesarias a efecto de "ubicar, corroborar la identificación y repatriar a su país de origen los restos de las víctimas".