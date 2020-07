Ciencia.-Estalagmitas refutan que neandertales sucumbieran a cambios de clima

21/07/2020 Estalagmitas refutan que neandertales sucumbieran a cambios de clima. Los neandertales no se extinguieron por los cambios climáticos. Al menos, esto no le sucedió a los varios grupos de neandertales que vivieron en el Mediterráneo occidental hace 42.000 años. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA O. LACARBONARA



Los neandertales no se extinguieron por los cambios climáticos. Al menos, esto no le sucedió a los varios grupos de neandertales que vivieron en el Mediterráneo occidental hace 42.000 años.



Un grupo de investigación de la Universidad de Bolonia llegó a esta conclusión después de una reconstrucción paleoclimática detallada de la última edad de hielo a través del análisis de estalagmitas tomadas de algunas cuevas en Apulia, Italia.



Los investigadores se centraron en la meseta kárstica de Murge en Apulia, donde los neandertales y el homo sapiens coexistieron durante al menos 3.000 años, desde hace aproximadamente 45.000 a 42.000 años. Este estudio fue publicado en Nature Ecology & Evolution.



Los datos extraídos de las estalagmitas mostraron que los cambios climáticos que ocurrieron durante ese lapso de tiempo no fueron particularmente significativos. "Nuestro estudio muestra que esta área de Apulia aparece como un 'nicho climático' durante la transición de los neandertales al homo sapiens", explica Andrea Columbu, investigadora y primera autora de este estudio. "No parece posible que ocurrieran cambios climáticos significativos durante ese período, al menos no lo suficientemente impactantes como para causar la extinción de los neandertales en Apulia y, por lo mismo, en áreas similares del Mediterráneo".



La hipótesis de que un clima cambiante fue un factor en la extinción de los neandertales (que sucedió, en Europa, hace casi 42.000 años) encontró un apoyo considerable entre la comunidad científica. Según esta teoría, durante la última edad de hielo, los cambios bruscos y rápidos en el clima fueron un factor decisivo en la extinción de los neandertales debido al clima cada vez más frío y seco.



Podemos encontrar la confirmación de estos cambios bruscos en el análisis de núcleos de hielo de Groenlandia y de otros archivos paleoclimáticos de Europa continental. Sin embargo, cuando se trata de algunas áreas mediterráneas donde los neandertales habían vivido desde hace 100.000 años, los datos cuentan una historia diferente. El Mediterráneo occidental es rico en hallazgos prehistóricos y, hasta ahora, nadie ha llevado a cabo una reconstrucción paleoclimática de estas áreas ocupadas por neandertales.



El ritmo al que se formaron las estalagmitas es el primer resultado significativo de este estudio. Los investigadores descubrieron que las estalagmitas de Apulia mostraron un ritmo constante de goteo en la última y anterior edad de hielo. Esto significa que no hubo cambios bruscos en el clima durante los milenios bajo investigación. Una sequía habría sido visible en las estalagmitas.



Los resultados parecen mostrar que los cambios dramáticos en el clima de la última glaciación tuvieron un impacto diferente en el área mediterránea que en Europa continental y Groenlandia. Esto puede descartar la hipótesis de que los cambios climáticos son responsables de la desaparición de los neandertales.



¿Cómo explicamos su extinción después de algunos milenios de convivencia con el Homo Sapiens? Stefano Benazzi, paleontólogo de la Universidad de Bolonia y uno de los autores del artículo, responde a esta pregunta.



"Los resultados que obtuvimos corroboran la hipótesis, presentada por muchos estudiosos, de que la extinción de los neandertales tuvo que ver con la tecnología", dice Benazzi. "Según esta hipótesis, los Homo Sapiens cazaron utilizando una tecnología que era mucho más avanzada que los neandertales", y esto representó una razón principal para la supremacía de Sapiens sobre los neandertales, que finalmente se extinguieron después de 3.000 años de coexistencia ".