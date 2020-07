27/05/2019 Christian Suescun tiene una conversación pendiente con su novia, Jessica, y con Yola Berrocal. MADRID, 21 (CHANCE) Una vez terminada "La casa fuerte", Christian Suescun está aterrizando en una realidad en la que parece que todavía no está demasiado ubicado. El hijo de Mayte Galdeano, feliz tras su paso por el reality, tiene todavía varios asuntos pendientes por solucionar. Entre ellos el robo sufrido en su domicilio, al que quita hierro al ser sólo "cosas materiales". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 21 (CHANCE)



Una vez terminada "La casa fuerte", Christian Suescun está aterrizando en una realidad en la que parece que todavía no está demasiado ubicado. El hijo de Mayte Galdeano, feliz tras su paso por el reality, tiene todavía varios asuntos pendientes por solucionar. Entre ellos el robo sufrido en su domicilio, al que quita hierro al ser sólo "cosas materiales".



Normal que lo del robo no le preocupe, ya que como el propio Christian asegura, todavía no ha hablado con su novia Jessica. Muy sincero, el hermano de Sofía Suescun confiesa que "mi corazón está jodido" por la ausencia de noticias de su chica. Sin embargo, y pese a que quiere seguir con su pareja - de la que afirmó estar enamorado cuando Yola Berrocal se le declaró durante el concurso - tampoco duda en afirmar que también tiene una conversación pendiente con la "Sex Bomb": "si, con ella y con todo el mundo".



Si quieres ver las declaraciones de Christian hablando de Yola y de Jessica, las dos chicas que "ocupan" su corazón, ¡dale al play!