Chile se alista para desconfinar con el dato más bajo de nuevos casos desde mayo

Un trabajador municipal desinfecta el mobiliario urbano de la Plaza de Armas de Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 21 jul (EFE).- Chile se prepara para levantar la cuarentena en algunas zonas del país en los próximos días luego de haber registrado este martes 1.656 nuevos casos de COVID-19, la cifra más baja en casi dos meses y medio y que eleva el balance total a 334.638 infectados desde marzo.

"Es el número más bajo (a nivel nacional) desde el 12 de mayo y para la Región Metropolitana (a la que pertenece la capital) es el número más bajo desde el 29 de abril", afirmó el ministro de Salud, Enrique Paris, quien aseguró que los nuevos casos se redujeron un 19 % en la última semana.

Las muertes también se encuentran a la baja y en las últimas horas se registraron solo 44 decesos, con lo el número de fallecidos confirmados llega así a 8.677, a los que habría que añadir 3.932 muertes "sospechosas" o atribuibles al nuevo coronavirus.

El Gobierno chileno anunció el pasado domingo un plan de desconfinamiento y de apertura gradual de la economía, que consta de cinco etapas y que ya avanza en las regiones sureñas de Aysén y Los Ríos, donde cines, teatros y restaurantes pueden funcionar al 25 % de su capacidad.

Según el plan, las cuarentenas se pueden levantar cuando haya una ocupación hospitalaria menor o igual al 85 % a nivel nacional, una positividad sobre el número de test inferior al 15 % o un número reproductivo básico menor a 1, entre otros factores.

La zona metropolitana de Santiago, donde la red hospitalaria parece recuperarse tras meses muy estresada, cumple este viernes diez semanas en cuarentena, aunque algunos barrios del centro de la ciudad llevan encerrados desde marzo en uno de los confinamientos más largos del mundo.

"No podemos decir que homogéneamente todas las comunas (barrios) cumplen con los parámetros. Hay comunas (de Santiago) que cumplen con más facilidad y otras menos", reconoció el funcionario, quien sugirió que en los próximos días de podría anunciar el levantamiento de algunas cuarentenas.

Paris indicó también que se está valorando la opción de dejar salir unas horas al día a los mayores y a los niños, tal y como se hizo en algunos países europeos.

"No creo que sea contraproducente que un adulto mayor pueda salir a caminar por unos minutos. Hemos detectado que los adultos mayores que no han tenido actividad física se han deteriorado", agregó.

Con casi 19 millones de habitantes y 1,4 millones de test PCR realizados, Chile es el octavo país del mundo con más casos, por delante de Reino Unido, Italia y España, según la Universidad John Hopkins.

En cuanto a los pacientes hospitalizados, se informó que actualmente hay 1.728 personas en cuidados intensivos, de las cuales 1.415 están conectadas a ventilación mecánica y 264 se encuentran críticas.