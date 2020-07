Chile.- La plataforma de vídeo del Teatro Real incrementa su catálogo con obras internacionales y ya está disponible en Android

01/01/1970 Imagen de My Opera Player, plataforma de vídeo del Teatro Real CULTURA MY OPERA PLAYER



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



My Opera Player, la plataforma de vídeo del Teatro Real, ha incrementado su catálogo, que incluye, además de producciones propias, títulos de importantes coliseos líricos como la Ópera de París, la Royal Opera House, el Teatro Bolshoi, el Gran Teatre del Liceu, el Gran Teatro Nacional de China, el Colón de Buenos Aires o el Teatro Municipal de Santiago de Chile, entre otros, consolidando así su presencia internacional.



Además, en un paso más hacia el futuro, el Teatro Real ha puesto en marcha la aplicación para smartphones y tablets con sistemas Android, que próximamente estará disponible en otros entornos, dando la oportunidad de disfrutar del contenido exclusivo que incluye la aplicación en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de sus dispositivos móviles.



Durante el periodo de confinamiento, en el que el Teatro Real dio acceso gratuito en España a la videoteca completa de la plataforma, sin dejar de ampliar contenidos, más de 52.000 personas se sumaron a la iniciativa con cerca de 4 millones de visitas.



My Opera Player, que ya estaba operativa en Samsung Smart TV desde el pasado mes de noviembre, cuenta con Telefónica como socio tecnológico del Teatro Real y con el patrocinio de Endesa, que apoyó esta iniciativa como patrocinador único cuando la plataforma se llamaba Palco Digital.



La videoteca de My Opera Player, disponible bajo demanda, para una sola conexión o en diversas modalidades de suscripción, ofrece una amplia selección de títulos que incluyen ópera, danza, conciertos, espectáculos infantiles y juveniles, contenidos extras sobre las producciones, grabaciones en 4K y emisiones en directo.