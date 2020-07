Ceferin: "No correremos ningún riesgo"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. EFE/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN/Archivo

Madrid, 21 jul. (EFE).- El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, aseguró que no se correrá ningún riesgo en la reanudación de sus competiciones, "sin público hasta nuevo aviso", y se mostró satisfecho de que la organización haya liderado "con bastante éxito" el camino del fútbol en Europa en la crisis actual.

"En este momento, jugaremos partidos sin espectadores hasta nuevo aviso. No correremos ningún riesgo. Como todo el mundo, me sentiría aún mejor si los aficionados estuvieran allí. Pero soy una persona optimista, y mi gran esperanza es que los espectadores puedan volver a nuestros partidos lo antes posible", afirmó.

En una entrevista publicada en UEFA Direct, Ceferin reconoció que en los últimos meses ha habido mucha presión y mucho trabajo duro" y que "como organismo rector" la UEFA ha tenido que ocuparse de todo el fútbol, no sólo de sus competiciones.

"Hemos tratado de liderar el camino en Europa, y creo que lo hemos hecho con bastante éxito. Creo que la decisión de aplazar la EURO 2020 al año que viene fue un momento clave, porque se tomó en una fase bastante temprana. Todo el mundo entendió que lo hicimos para ayudar a los demás interesados y, una vez más, debo subrayar el espíritu de total unidad y solidaridad que se generó", apuntó.

En su opinión todas las partes han tenido que ceder algo, por lo que la UEFA "sacrificó parte de su temporada para permitir la finalización de las ligas nacionales en curso a finales de julio y completará su propia temporada de competiciones de clubes 2019/20 en agosto".

"Las ligas estuvieron de acuerdo con esto, y la solidaridad de los clubes será igualmente importante para la ventana de partidos de las selecciones nacionales en septiembre", indicó tras referirse también al pago anticipado de 236,5 millones de euros con cargo al programa HatTrick para que las federaciones puedan "compensar las consecuencias de las pérdidas financieras causadas por la COVID-19.

"Las federaciones pueden estar seguras de que podrán contar con nuestro apoyo indefectible en el futuro. Ha habido una gran atención, por supuesto, puesta en las competiciones de élite. Pero el fútbol base siempre será una parte vital de nuestra misión. Dados los protocolos médicos y las provisiones que se establecerán, será importante, en primer lugar, que nadie corra riesgos innecesarios. Y todos debemos ser especialmente cuidadosos en lo que respecta a los niños", subrayó.