Carlota Corredera: "Su historia es eterna y Paz se ha quedado llena de amor"

Carlota Corredera lleva muchos años trabajando con Paz Padilla. Amigas además de compañeras, y aunque mucho se ha rumoreado sobre una supuesta mala relación entre ambas que poco tiene que ver con la realidad, la viguesa nos habla del fallecimiento de Antonio Juan Vidal, marido de Paz.



- CHANCE: Preguntarte por el fallecimiento de la pareja de Paz.



- CARLOTA: Una noticia muy triste, ha sido la tarde más triste de Sálvame y llevamos 11 años. Nunca nos había pasado, hemos tenido tardes muy difíciles pero hablar del fallecimiento de una persona de 53 años, con una historia de amor tan bonita, el destino los volvió a unir, cumplieron con su sueño de casarse, de reencontrarse y el final ha sido trágico. Obviamente creo que todos nos ponemos en la piel de paz, nos podría haber pasado pero la gente que ha estado en Cádiz con ella, nos cuenta que dentro del dolor y lo duro que iba a ser, está animada. Con su humor, su entereza la saca incluso en los momento más dramáticos, nos hadado a todos una lección de vida, de cómo ha llevado todo lo que ha sucedido en su casa. Como decía mi compañero Valldeperas, es un amor interminable y sobre todo es eterna ella.



- CHANCE: Qué fortaleza por cómo lo ha llevado. Viniendo a trabajar.



- CARLOTA: Creo que nos ha dado a todos una lección de vida, hay muchas maneras de afrontar una enfermedad como esta, tan dura como es un cáncer y al final creo, sin hablar con ella, venir a trabajar era una manera de oxigenarse, cargar pilar para llegar a casa y poder trasmitir esa energía y ese chute de vida a su pareja y a su niña. Desde luego toda mi admiración y la verdad es que estamos todos sobrecogidos por lo que ha pasado y por cómo lo está gestionando ella. Lo que no tiene que tener ninguna duda, creo que ella lo sabe, que cuente al 100% con toda la familia 'Sálvame'. A pesar de nuestras rencillas, problemas que a veces pueden pasar en plató, al final en lo bueno y en lo malo somos una familia. En este caso Paz tiene a su familia de Cádiz, tiene a su hija y sabe que puede contar con todos los compañeros y toda la familia Sálvame. Estamos con ella para todo lo que necesite.



- CHANCE: Qué bonita la frase de la corona de flores, es estremecedor.



- CARLOTA: Es una historia de amor muy bonita que por desgracia ha terminado de manera muy abrupta y muy triste pero que ellos la han vivido y hay gente que se pasa toda la vida sentirse como ellos se han sentido, mirarse como ellos se han mirado y vivir con toda la pasión una historia de amor tan bonita como la suya, en dos tiempos. Ahora mismo su historia de amor es eterna y estoy convencida de que Antonio se ha ido lleno de amor y Paz se ha quedado llena de amor.



- CHANCE: ¿Volverá Paz a Sálvame?



- CARLOTA: No tengo ninguna duda, ha hablado Alberto Caballero con nosotros para contarnos que es una actriz espectacular, una profesional y que ellos, que sí conocían las circunstancias tan complicadas que estaba viviendo Paz, adaptaban la serie para que ella pudiese seguir trabajando. Ahí estaba como la Chusa, no puede haber nada más complicado que estar sufriendo y hacer reír a los demás, ahí es dónde Paz se crece. Estoy convencida de que va a volver a 'Sálvame' cuando ella considere. Seguro que se quedará unos días en Zahara y en cuento ella quiera, aquí estaremos todos esperándola con los brazos abiertos para acompañarla, cuando esté arriba, arriba y cuando esté abajo, abajo. Para sostenerla durante todo el tiempo que lo necesite.