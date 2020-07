AV.- El Sergas confirma 6 positivos en la expedición del Fuenlabrada, uno de los cuales no coincide con la lista inicial

21/07/2020 Un trabajador de seguridad camina cerca de la puerta del hotel NH Finisterre de A Coruña donde los jugadores del CF Fuenlabrada permanecen confinados en él tras haber dado positivo en coronavirus varios de sus miembros. Al resto de los componentes de la expedición que se había desplazado a la ciudad herculina para jugar un partido con el Deportivo han sido sometidos este martes a pruebas PCR. DEPORTES M. Dylan - Europa Press



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)



El gerente del área sanitaria de A Coruña, Luis Verde Remeseiro, ha confirmado que seis miembros de la expedición del CF Fuenlabrada han dado positivo en las pruebas PCR practicadas en la mañana de este martes.



De ellos, cinco coinciden con "el listado inicialmente facilitado por el club" pero el restante no estaba incluido en la relación de infectados por COVID-19 facilitada por el club madrileño.



En declaraciones a los medios en la tarde de este martes en A Coruña, Verde no ha aclarado si las personas infectadas corresponden a jugadores o miembros de la expedición.



Así, ha apuntado que a lo largo de la mañana del miércoles se procederá a completar el estudio serológico para conocer el estado inmunológico de los afectados y para analizar la "discordancia" entre los datos.



De este modo, los miembros del Fuenlabrada desplazados a A Coruña para el partido contra el Deportivo finalmente suspendido deberán permanecer aislados en el Hotel Finisterre de la ciudad herculina, aunque todavía no está decidido dónde pasarán el resto de la cuarentena. Las autoridades sanitarias de Galicia y Madrid mantienen conversaciones sobre esto último.