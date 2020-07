21/07/2020 AMP5.- Ucrania.- Liberados los trece rehenes retenidos en un autobús en Ucrania tras la detención del secuestrador. El supuesto secuestrador reclamó que los altos cargos ucranianos admitan que son "terroristas legales" y amenazó con hacer estallar bombas POLITICA EUROPA INTERNACIONAL UCRANIA POLICÍA DE VOLIN



El supuesto secuestrador reclamó que los altos cargos ucranianos admitan que son "terroristas legales" y amenazó con hacer estallar bombas



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Las fuerzas de seguridad de Ucrania han detenido este martes a un hombre armado que secuestró un autobús con trece personas en la ciudad de Lutsk (oeste) y han logrado liberar a todos los rehenes, según ha confirmado el presidente del país, Volodimir Zelenski.



"Felicidades a todos los que lucharon todo el día para la liberación de las personas en Lutsk y, de hecho, por sus vidas", ha señalado el mandatario a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.



"Todos hemos experimentado y seguido los acontecimiento, hemos preparado planes y los hemos cambiados dependiente de la situación. La vida humana es el valor más importante. No hemos perdido a nadie", ha agregado Zelenski.



El ministro del Interior ucraniano, Arsen Avakov, ha indicado que el terrorista, identificado como Maksim Krivosh, no actuó solo y ha desvelado la detención de un supuesto cómplice en la ciudad de Járkov, según ha recogido el diario ucraniano 'Kyiv Post'.



Horas antes de la detención del sospechoso, Zelenski publicó un vídeo para cumplir con una de las demandas del secuestrador, en el que pidió a la población que viera el documental de 2005 'Earthlings', que aborda el uso de animales para alimentos y ropa.



"Todo el mundo debería ver la película de 2005 'Earthlings'", dijo Zelenski en un vídeo de seis segundos publicado en su cuenta en la red social Facebook, así como una serie de comentarios de una cuenta de Twitter que podría ser la de Krivosh.



Kirilo Timoshenko, el 'número dos' de Zelenski, ha destacado que el vídeo fue publicado tras una conversación telefónica entre el presidente y el secuestrador, en la que el mandatario se mostró de acuerdo con publicarlo a cambio de que antes fueran liberadas tres personas.



El acuerdo incluía además la liberación de los otros diez rehenes una vez que el vídeo fuera publicado, algo que hizo finalmente el secuestrador. Posteriormente, Zelenski procedió a eliminar el vídeo. Avakov ha destacado posteriormente que 'Earthlings' "es una buena película". "No hace falta tomar rehenes para forzar a la gente a verla", ha zanjado.



Los medios locales han indicado que el secuestrador, autor del libro 'Filosofía de un criminal', publicado por Internet y en el que narra sus experiencias en prisión, sufre problemas psicológicos, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.



EL SECUESTRO



El hombre aseguró tras el secuestro que portaba explosivos y armas, según informó la Policía, lo que llevó a las fuerzas de seguridad a bloquear el acceso al centro de Lutsk y a tomar posiciones en torno al autobús.



Cuando ha comenzado el secuestro se han escuchado disparos, tras lo que el secuestrador habría amenazado con hacer estallar dos bombas que tendría en el autobús y otro artefacto explosivo que aseguró que ha colocado en un lugar muy concurrido de la ciudad, según el diario digital TSN.



Sobre las 16.20 horas, el secuestrador llegó a lanzar lo que parecía una granada contra las fuerzas de seguridad allí desplegadas, pero el artefacto explosivo fue neutralizado sin llegar a causar ningún daño.



La Policía finalmente consiguió entablar negociaciones con el hombre, quien también se puso en contacto con los medios de comunicación, a través de otro rehén, para quejarse de las informaciones que se están publicando sobre su persona.



Una cuenta de Twitter que la prensa local ha atribuido al secuestrador ha publicado esta mañana una serie de mensajes en los que se expresa descontentos con el "sistema" ucraniano y exige a los altos cargos del país que admitan en un mensaje de vídeo que son "terroristas legales".



"Mi muerte no es un obstáculo para las explosiones. La verdad de las bocas de 24 salvará las vidas de cientos. Feliz Día Antisistema. No se engañen. Celebren la verdad", rezan los 'tweets'.



Además, el secuestrador ha difundido un vídeo en YouTube en el que se le puede ver armado con un fusil y vestido con camiseta y boina de color negro.



Entretanto, la Fiscalía ucraniana --citada por TSN-- ha anunciado la apertura de una investigación penal por "actos de terrorismo".