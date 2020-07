AMLO descarta "declarar la guerra" tras difusión de video de grupo armado

AMLO descarta "declarar la guerra" tras difusión de video con grupo armadoMéxico, 20 Jul 2020 (AFP) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este lunes "declarar la guerra" a grupos delictivos tras la difusión de un video que muestra a varios hombres armados con camionetas blindadas, que se dijeron al servicio de un poderoso cártel del narcotráfico. "Que quede muy claro, no a la guerra, sí a la paz. Nada de declarar la guerra, eso no es solución", dijo el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina. "Siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos, sin masacres, sin tortura, con inteligencia, más que con fuerza". El presidente descartó que su gobierno "vaya a caer en alguna provocación" y dijo que los grupos del crimen organizado están conformados por jóvenes que fueron olvidados por administraciones anteriores. "Muchos de estos grupos de la delincuencia están integrados por jóvenes, la mayoría, que no fueron atendidos, que se les dio la espalda", dijo. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo que se identificó al grupo armado que se dijo al servicio del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el video. "Este grupo, en la información que tenemos, surge el año pasado y es liderado por Juan Carlos González, alias el 'R3'. Este es el único grupo armado identificado de esta naturaleza", dijo."Se divide en células y tiene alguna presencia en Michoacán (oeste), en Guanajuato (centro), en Zacatecas (norte)", agregó. Sandoval dijo también que el grupo no se ha enfrentado contra fuerzas de seguridad utilizando los vehículos con blindaje que calificó de "artesanal".El video, de unos 2:20 minutos de duración, muestra con un largo desplazamiento de cámara al grupo de paramilitares ataviados con trajes de combate, chalecos antibalas, cascos, lentes protectores y capuchas que no dejan ver sus rostros, junto a vehículos blindados y armas de alto poder.Todos repiten enérgicamente a la cámara "¡Pura gente del señor Mencho!", refiriéndose al apodo con que se conoce a Nemesio Oseguera, líder del CJNG, uno de los más poderosos y sanguinarios de México.El CJNG fue señalado como responsable de un espectacular atentado contra el secretario de seguridad de Ciudad de México, Omar García Harfuch, perpetrado el pasado 26 de junio por una veintena de pistoleros en una zona residencial de la capital, que dejó tres muertos.García Harfuch, que sobrevivió pero resultó con tres heridas de bala, señaló al cártel del Mencho como autor de la agresión.yug/gfe