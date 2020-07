Alejandra Rubio: "nada se ha roto porque Tassio no era mi pareja, con lo cual no existe ruptura como tal"

08/06/2020 Alejandra Rubio, melena al viento, saliendo de un restaurante recientemente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 21 (CHANCE)



Este fin de semana saltaba la liebre en el plató de "Viva la vida", ya que José Antonio Avilés anunciaba que Alejandra Rubio había roto con su pareja, Tassio de la Vega, después de protagonizar una pelea en el aeropuerto de Ibiza por celos en la relación. La hija de Terelu Campos, lejos de negarlo pero sin perder la sonrisa, intentaba cambiar de tercio.



Hoy, os ofrecemos las declaraciones más esperadas de la colaboradora confirmando el fin de este incipiente noviazgo con Tassio que, en sus propias palabras, "no se ha roto porque no era mi pareja con lo cual no existe ruptura como tal".



- CHANCE: Hola Alejandra, qué pasa con Tassio, hay crisis, ruptura. Puedes contarnos.



- ALEJANDRA: Es que no quiero hablar de este tema porque él no es una persona pública y prefiero mantenerlo al margen lo máximo posible.



- CH: Qué te parece que Avilés hablara del tema.



- ALEJANDRA: Yo he hablado con Avilés, creo que él tampoco tenía mucha idea. Se tiró un poco a la piscina pero bueno, esas cosas pasan y al final el trabajo es así. No le doy mucha más importancia.



- CH: e sorprendió que dijeras, se rompe o se acaba una relación cuando existe una relación. ¿Es tu pareja?



- ALEJANDRA: Yo dije nada se ha roto porque no era mi pareja con lo cual no existe una ruptura como tal.



- CH: ¿no era tu pareja? Conociéndoos.



- ALEJANDRA: Claro.



- CH: ¿Cómo están las cosas con él ahora?



- ALEJANDRA: Pues nada, ya se verá.



- CH: Te veo animada.



- ALEJANDRA: Yo estoy muy bien, mis amigos, mi familia y estoy fenomenal la verdad.



