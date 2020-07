Al menos 262 menores asesinados durante el primer semestre de 2020 en Guatemala

Fotografía tomada el pasado 14 de abril en la que se registró a técnicos, fiscales del Ministerio Público y policías guatemaltecos al trabajar en la escena del crimen donde un joven en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Guatemala, 21 jul (EFE).- La organización humanitaria guatemalteca Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) advirtió este martes que durante el primer semestre del año en curso fueron asesinados al menos 262 menores de edad, en su mayoría por heridas de arma de fuego.

La entidad presentó este martes un informe sobre violencia contra niñez y adolescencia en el contexto de la pandemia en Guatemala y subrayó además que existe una reducción de 178 víctimas respecto al primer semestre del año pasado, cuando se contabilizaron 440 homicidios.

Además, destacó que a la fecha el Ministerio de Salud reporta un total de 1.638 casos positivos de la COVID-19 en menores de edad, mientras que a nivel general en el país la pandemia ha alcanzado los 39.039 contagios y las 1.502 defunciones.

Después del arma de fuego (138), sigue como principal causa de homicidio de menores guatemaltecos la "asfixia por suspensión" o ahorcadura, con 66 registros, así como la asfixia por sumersión, con 24 casos.

El informe del GAM, elaborado con base en información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, detalla que un bebé de un año de edad fue asesinado por arma de fuego, además de que entre los infantes menores de cuatro años se contabilizan siete homicidios: cuatro por asfixia por sumersión, dos por arma de fuego y uno por arma blanca.

CASI 5.000 MENORES ASESINADOS EN SEIS AÑOS

Los homicidios contra menores de edad suman un total de 4.913 en los últimos seis años, contando los primeros seis meses de 2020, y corresponden 3.948 a personas del sexo masculino y 945 del femenino.

El director del GAM, Mario Polanco, enfatizó que los menores de edad "no solo son víctimas de este tipo de delitos, sino también de violencia intrafamiliar, especialmente en esta crisis de la COVID-19 en la que nos encontramos", pues "muchos adultos padres y madres han agredido de manera fuerte a niños y niñas por la misma convivencia".

Sostuvo que este crimen "muchas veces queda oculto, como un delito que no se va a saber, que queda dentro del hogar" y abogó por instar a los padres de familia "no cometan estos abusos".

Por su parte, la coordinadora de transparencia de la misma organización no gubernamental, Karla Campos, aseguró que en los primeros seis meses de 2020 se han activado "un total de 91 alertas Alba-Keneth (búsqueda) se reportaron dentro de este contexto de la pandemia por niñez desaparecida".

Agregó que la niñez enfrenta una "situación grave", por lo que hizo un "llamado a las autoridades para que utilicen e inviertan de manera eficiente todos los recursos económicos para garantizar la vida, la salud, la integridad de nuestra niñez y adolescencia en Guatemala".

Guatemala registró durante 2019 un total de 3.578 homicidios, la mayoría de ellos perpetrados con arma de fuego.

El país ha reportado en la última década el asesinato de al menos 60.000 personas, de acuerdo con datos oficiales que lo colocan además como una de las 15 naciones más violentas del planeta.

El Ministerio de Gobernación (Interior) informó a finales de 2019 que Guatemala culminó el año con una tasa de 21 homicidios por cada 100.000 habitantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que existe una "epidemia" de violencia en un territorio cuando se registran tasas de más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes.