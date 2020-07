Aislamiento alienta contrabando en fronteras de Paraguay con Brasil y Argentina

El aislamiento por la pandemia de la covid-19 disparó el contrabando en la frontera paraguaya con Brasil y Argentina y su combate cobró la vida de un militar el pasado fin de semana en Paraguay.

"Estamos temiendo un estallido social de imprevisibles consecuencias", dijo a periodistas el senador del partido Colorado oficialista Arnaldo Franco este martes.

El presidente del Congreso, Oscar Salomón, reclamó medidas urgentes para que las ciudades fronterizas operen comercialmente con normalidad.

"Las medidas deben entrar en vigencia cuanto antes. Tenemos que reactivar el comercio", dijo tras participar de una "cumbre" de jefes de poderes del Estado en el Palacio de Gobierno.

El legislador estimó en 20.000 los comercios afectados, solamente en Ciudad del Este, distante a 330 km al este de Asunción, en la triple frontera con Foz de Iguazú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina).

Manifestaciones de gremios de comerciantes, vendedores callejeros, taxistas entre otros, paralizan de tanto en tanto el puente de la Amistad que une Ciudad del Este con Foz de Iguazú (Brasil).

Un enfrentamiento a tiros con contrabandistas el viernes último dejó como saldo un militar muerto de un disparo en la cabeza.

Un rastrillaje en busca de los autores en un barrio pobre de Ciudad del Este dejó como resultado 35 detenidos.

Varios de ellos, moradores de la conocida como Villa Kuwait, denunciaron torturas y maltratos lo cual determinó el lunes el cambio del comandante de unidad en el lugar.

A través de Villa Kuwait y otras decenas de puertos clandestinos se trafican productos electrónicos, cigarrillos y quizás tráfico de drogas y de armas, aún la trata de personas, según la Policía.

El "parón" comercial obligó al Gobierno a negociar con Brasil la venta de mercaderías bajo el sistema "delivery", modalidad que comenzó a aplicarse este martes en la ciudad de Pedro Juan Caballero, 550 al noreste en la frontera seca con Ponta Porá (Brasil).

Al problema del comercio se agrega la cantidad inusitada de repatriados que esperan ingresar a Paraguay desde los dos países vecinos, impedidos por protocolos de prevención del Coronavirus.

"El Gobierno aplica el ingreso en forma selectiva e injusta", dijo a la AFP el líder opositor del partido Liberal Efrain Alegre.

El directorio de su partido emplazó en un escrito dirigido al Presidente de la República a acelerar los trámites para el paso fronterizo.

"La frontera no puede estar cerrada para ningún paraguayo", enfatizó Alegre, ex rival del presidente Mario Abdo en las elecciones de 2018.

La réplica del jefe de Estado no se hizo esperar. "No voy a contestar los agravios de nadie (...) No es momento de discursos electorales cuando la nación necesita estar unida", subrayó Mario Abdo.

