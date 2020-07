Agua o el abrazo de familiares emigrados: deseos en una Venezuela confinada

SHOTLIST CARACAS, VENEZUELA2 DE JULIO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Primer plano del profesor de historia Jesús Piñero con un cartel que dice "volver a dar clases en mi salón" 2. Plano medio de la actriz Natalia Román con un cartel que dice "quiero volver al escenario"3. Plano medio de la profesora María Travieso con un cartel que dice "agua"4. Plano medio del fotógrafo Diego Vallenilla con un cartel que dice "¿qué quisieras?"5. Plano general de Diego Vallenilla en su apartamento 6. SOUNDBITE 1 - Diego Vallenilla, fotógrafo (hombre, 41 años, español, 16 seg.): "Yo creo que eso fue posible también (el proyecto fotográfico, ed) porque cuando lo hice, la pandemia no estaba en un momento crítico, ¿no? No se si me explico, o sea, un proyecto como ese en un país com Italia, donde los hospitales estaban colapsados, donde hubo tantos muertos, quizás ese proyecto no hubiese calado." 7. SOUNDBITE 2 - Maria Alida Travieso, profesora (mujer, 52 años, español, 11 seg.): "En el fondo, te identificas con los deseos de todos, ¿me entiendes? Porque es lo que quiere todo el mundo y, de repente, no lo habías pensado, pero cuando lo ves en el cartel del otro, dices: "Es verdad, también quiero eso"." 8. Plano general de Jesús Piñero en el techo de su casa9. Plano medio de Jesús Piñero en el techo de su casa con su letrero10. Primer plano de Jesús Piñero 11. Plano medio de Jesús Piñero en el techo de su casa con su letrero 12. SOUNDBITE 3 - Jesus Pinero, profesor (hombre, 26 años, español, 15 seg.): "Yo sufro muchísimo con el internet aquí, entonces no puedo llevar un control del salón, no tengo garantía de que los chamos se están llevando el conocimiento que yo quiero que se lleven, no sé si se lo están llevando por internet, es complicado. Entonces, eso es lo que más extraño." 13. Plano medio de María Travieso con su letrero14. Paneo de abajo a arriba del letrero que dice "agua"15. Plano general de Diego Vallenilla fotografiando a Natalia Román con su letrero16. Primer plano de Natalia Román con su letrero