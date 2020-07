VÍDEO: Coronavirus.- La OMS cree que la vacuna contra el COVID-19 podría estar disponible a mediados de 2021

21/06/2020 Ensayos con una vacuna contra el coronavirus en China SALUD ASIA CHINA XINHUA



La científica jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, ha señalado que la vacuna contra el COVID-19 podría estar en el mercado a disposición de las autoridades sanitarias a mediados de 2021.



En una entrevista con dpa, la experta ha mostrado su esperanza de que al menos "un par" de las 20 candidatas a vacunas funcionen. "Sería muy desafortunado si todos ellos fallan. Es posible tener resultados a principios de 2021. Así que a principios del año nuevo podríamos tener eventualmente una vacuna. Entonces tiene que ser fabricada y ampliada. Así que si somos muy prácticos, entonces estamos mirando a mediados de 2021 cuando tendremos una vacuna que pueda ser ampliamente desplegada. Por supuesto, es imposible de predecir. Si suponemos que hay un 10 por ciento de posibilidades de éxito para cada uno de los candidatos, aún significa que una o dos vacunas podrían tener éxito, tal vez más", ha comentado.



En cualquier caso, no sabe cuál de las vacunas que se están investigando va a funcionar: "Por el momento, no tenemos absolutamente ninguna idea de cuál tendrá éxito. Nuestro enfoque es que las pruebas de la vacuna deben hacerse para tantos candidatos como sea posible para que usted tenga la mejor oportunidad de éxito. La escala de interés y la escala de inversión es muy buena, pero tenemos ciertos criterios".



En este sentido, ha insistido en que "no basta con que el 20 o el 30 por ciento de las personas vacunadas estén protegidas, eso no pondrá fin a esta pandemia". "Necesitamos una vacuna que ofrezca aproximadamente un 70 por ciento de protección y que sea segura", ha añadido.



Swaminathan ha resaltado que el desarrollo de la vacuna está siendo "muy rápido". "Esta es la línea de tiempo más rápida que hemos visto en comparación con cualquier otra enfermedad. Desde el momento en que se publicó la secuencia de ARN del virus en enero hasta el primer ensayo de la vacuna en marzo, fueron menos de tres meses. Eso nunca se había hecho antes. Es posible que los ensayos de la fase III se completen en el plazo de un año desde el inicio del desarrollo de la vacuna. Eso sería un logro y un motivo de celebración. Pero terminar un ensayo clínico de fase III no significa necesariamente que la vacuna sea efectiva, segura y lista para ser usada", ha apuntado.



Por último, la investigadora también ha valorado los diferentes estudios que han mostrado que los niveles de anticuerpos parecen disminuir rápidamente después de la infección. En este sentido, ha señalado que el hecho de que los anticuerpos neutralizantes desaparezcan "no significa que la inmunidad haya desaparecido".



"Los diferentes modos de inmunidad contra este virus aún se están descubriendo. También hay informes que indican que la respuesta inmune mediada por células (la respuesta de las células T) puede ser muy importante. Además, se desarrollan algunas células de memoria. Estas células pueden ser reactivadas cuando te expones de nuevo al virus e inducen una respuesta inmunológica. Todavía estamos aprendiendo. Lo que sabemos de las infecciones naturales es que la mayoría de las personas desarrollan anticuerpos, desarrollan inmunidad. Es bueno saberlo. Eso te da la esperanza de que una vacuna también te provocará inmunidad. Hasta ahora no hemos oído hablar de ningún caso en el que haya una segunda infección", ha concluido.



