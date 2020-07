Valdez peleará con Vélez en Las Vegas, previo a su combate de título mundial

El boxeador mexicano Óscar Valdez posa para una fotografía después de una entrevista con Efe, el 22 de marzo de 2019 en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán/Archivo

Redacción deportiva, 20 jul (EFE).- El mexicano Óscar Valdez se enfrentará este martes al puertorriqueño Jayson Vélez en una pelea de la división superpluma en Las Vegas, previa a su pleito por la faja del Consejo Mundial de Boxeo.

Valdez, con 27 victorias consecutivas como profesional, 21 de ellas por la vía rápida, reaparecerá después de más de medio año de inactividad ante un peleador de buen nivel que le permitirá comprobar su estado de forma deportiva antes de retar a finales de año a Miguel Bertchelt por el título del CMB.

"Muchos quieren ver mi pelea contra el "Alacrán" Bertchelt, pero ahora no pienso en eso. Estoy concentrado en Vélez. Si puedo lastimarlo al principio del combate, buscaré terminar rápido, sería lo ideal para no desgastarme, aunque será difícil", dijo Valdez a Efe.

Aunque el caribeño tiene seis derrotas, han sido ante rivales de nivel, entre ellos los campeones mundiales Ronny Ríos, Joseph Díaz y René Alvarado, lo cual ha tomado en cuenta el mexicano, que al llegar calificó el combate como complicado.

Valdez, de 29 años, es el único mexicano medallista de los Campeonatos Mundiales de Boxeo Amateur, al conquistar bronce en el del 2009, tres años antes de haber llegado a la discusión de la presea olímpica en Londres 2012.

Después de esa justa, el púgil saltó al profesionalismo y se hizo del título mundial de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo.

Ahora pelea en los superlumas, en los que espera confirmar su clase como el mejor del mundo en su división.

Valdez posee pegada, como muestran sus 21 triunfos por la vía rápida, pero adquirió en sus tiempos de boxeador olímpico la capacidad de moverse bien en el ring y cuenta con herramientas para ser considerado como favorito ante Vélez, quien dijo a los medios estar en uno de los mejores momentos de su carrera.

"Estoy ansioso, pasó mucho tiempo desde mi última pelea. Es una bendición tener la oportunidad de subir al cuadrilátero porque con la pandemia no cualquiera puede regresar a su deporte. El boxeo ya se abrió y tengo una oportunidad de hacer lo que más me gusta", indicó Óscar Valdez.

El pleito Valdez-Bertchelt es uno de los de más expectativas para cuando sea posible celebrar carteleras con público, lo cual el CMB confía pueda conseguirse a finales de año.