Terelu Campos: "Paz saldrá adelante porque es una persona fuerte y su hija la va a ayudar"

MADRID, 20 (CHANCE)



Terelu Campos siempre ha mantenido una estupenda relación con Paz Padilla. La colaboradora de "Viva la vida", muy afectada tras la muerte de Antonio Juan Vidal, ha querido transmitir todo su apoyo a la gaditana, y, emocionada, ha recordado como Paz siempre ha estado "a mi lado en los peores momentos de mi vida personal, en la enfermedad, y me hubiera gustado que me hubiera usado de bastón si lo hubiera necesitado". La hija de Teresa Campos, además, se muestra convencida de que la presentadora de "Sálvame" superará esta terrible pérdida: "saldrá adelante porque es una persona fuerte y con mucha espiritualidad. y tiene una hija que yo sé que la va a ayudar un montón"



- CHANCE: Terelu qué tal.



- TERELU: Imaginaros.



- CH: ¿Cómo ha sido la noticia?



- TERELU: Me la ha dado mi hermana, me dice te has enterado de lo de Paz y no me lo puedo imaginar, yo no sabía que Antonio estaba tan mal.



- CH: Nadie sabía nada.



- TERELU: Lo respeto profundamente, Paz siempre estuvo a mi lado en los peores momentos de mi vida personal, en la enfermedad y me hubiera podido gustar que me hubiera usado de bastón si lo hubiera necesitado. Entiendo que ella ha hecho lo que ha creído que era mejor para ellos y eso me parece que es lo más importante. Desde luego decir que sin lugar a dudas estoy a su lado para todo lo que ella considere que yo pueda ayudarle, que estoy en su dolor y que estamos aquí para darle la mano para levantarla.



- CH: ¿Conocías a Antonio?



- TERELU: Lo he visto alguna vez pero todo es por Paz. He estado con él en algún momento pero no hemos tenido ninguna amistad en ese aspecto, eso no significa que durante mucho tiempo le hayamos tenido una sanísima envidia de ser un apareja que se quería tanto. Veía imágenes de ella y se me encogía el alma.



- CH: La boda*



- TERELU: Esa mirada de amor, ese amor limpio, verdadero.



- CH: Ese amor de adolescente.



- TERELU: Eso sí que tiene una base sólida, la vida te vuelve y te trae lo que nunca te tuvo que quitar.



- CH: Comentaba Carmen que pobre Anna.



- TERELU: Yo creo que el gran bastón en la vida de Paz es Anna, saldrá adelante porque es una persona fuerte y con mucha espiritualidad y eso es muy importante, tiene a una hija maravillosa que yo sé que la va a ayudar un montón.