Rusia.- El opositor ruso Navalni anuncia el cierre de su ONG, Fondo de Lucha Contra la Corrupción

MOSCÚ, 20 (EUROPA PRESS)



El líder opositor ruso Alexei Navalni ha anunciado el cierre de la ONG que él mismo fundó, el Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK, por sus siglas en ruso).



"En este caso tenemos que informar de que la organización no comercial Fondo de Lucha contra la Corrupción, que creé hace nueve años, ha llegado a su fin porque sencillamente nos la han arrebatado", ha apuntado Navalni en su blog.



El político ha explicado que a finales de 2019 la justicia rusa aceptó una demanda de la empresa de servicio de comida para colegios de la capital rusa Moskovski Shkolnik (Estudiante Moscovita) para cobrar a Navalni y su organización 88 millones de rublos (unos 1,07 millones de euros).



"Ya no se puede hacer nada en mi caso ni en el caso de la ONG. Es una suma enorme y ni siquiera tiene sentido recolectarla (...). La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer con el FBK? Ya no tenemos nada. Nos lo quitaron todo durante los registros anteriores. Y ahora también van a privarnos de la propia organización", ha añadido.



Navalni ha anunciado así la creación de una nueva organización con el mismo personal y, según espera, con los mismos donantes. El año pasado 21.467 personas hicieron donaciones para apoyar la labor del FBK. En la actualidad hay 7.607 personas suscritas para realizar donaciones mensuales a la ONG.



"Ahora nos quitarán la cuenta corriente y estas 7.607 suscripciones desaparecerán (...), pero en realidad depende de vosotros si (el FBK) continúa existiendo y en qué medida", ha destacado.



Navalni se ha convertido en el principal opositor al presidente ruso, Vladimir Putin, pese a no ocupar ningún cargo público y ha encabezado varios movimientos de protesta en su contra en los últimos años.