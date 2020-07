Relajan cuarentena; Fernández ratifica oferta: Argentina Hoy

(Bloomberg) -- En Argentina, el gobierno permite seis nuevas actividades en la ciudad de Buenos Aires en medio de la cuarentena dispuesta por el Covid-19, según se publicó en el Boletín oficial. En tanto, el presidente Alberto Fernandez dijo que la oferta de deuda del gobierno es la última y no se presentará una nueva, en una entrevista con el Financial Times. No hay publicación de datos macro relevantes.

En lo internacional, acciones europeas fluctúan y EUR alcanza máximos de cuatro semanas a medida que líderes en la región avanzan en la negociación de un paquete de estímulo histórico. Futuros EE.UU. operan mixtos. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años bajan. Índice Bloomberg Dollar baja y divisas emergentes avanzan. Cobre retrocede en Londres producto de temores sobre recuperación económica tras rebrotes en el mundo. Crudo amplía pérdidas hacia USD40 el barril.

ARS -0,1% a 71,48/USD en jornada previa; lea un análisis aquí: {NI INARG}

Contado con liqui +2,6% a 114,28/USD en jornada previa

Reservas +USD6m a USD43,4mm

Tasa Leliq a 7 días estable a 38%

Todos los eventos en hora local

INTERNACIONAL:

Coronavirus: Casos superan los 14,5 millones; muertes superan 606.000 Acciones de AstraZeneca subieron en antesala a resultados de un ensayo clínico temprano de la vacuna experimental que está desarrollando con la Universidad de Oxford Cuatro gobiernos de la Unión Europea que han estado retrasando las negociaciones sobre un fondo de recuperación están listos para aceptar un punto clave del acuerdo, y las negociaciones se reanudarán el lunes por la tarde en Bruselas En EE.UU., la Casa Blanca se prepara para dar inicio a conversaciones sobre un próximo paquete de estímulo El brote en el estado de Florida está “totalmente fuera de control”, según un representante demócrata, y el alcalde de Los Ángeles dijo que su ciudad está “al borde” de nuevas restricciones En Asia, brotes en algunos países provocaron un regreso a normas más estrictas

BlackRock, el mayor gestor de capitales del mundo, se ha sumado a una ola de inversores mundiales que están llevándose beneficios de la renta variable china después de una recuperación histórica, y planea trasladar parte de los fondos a mercados emergentes que se encuentran en una etapa de recuperación más incipiente Gordon Fraser, codirector de renta variable mundial de mercados emergentes de la firma, comenzó a apostar por títulos en países como India, Indonesia, Rusia y México, que se encuentran entre los más afectados por la pandemia, pero con perspectivas de recuperación debido a sus “economías muy flexibles”



PARA ESTAR PENDIENTE:

En Argentina: No se publican datos macro relevantes

En lo internacional: No se publican datos macro relevantes en EE.UU. hasta julio 22

Agenda Fed: No tienen previstos eventos públicos esta semana

NOVEDADES:

Argentina relaja cuarentena en ciudad de Buenos Aires: Boletín

Argentina llama a acreedores a aceptar últma oferta deuda: FT

ÍNDICES:

A las 9:05am, peste fue el desempeño de los principales índices:

BRL +0,2% vs USD a 5,371

EUR +0,1% vs USD a 1,1443

Futuros crudo WTI -0,6% a $40,36

S&P 500 Futuros estable

Futuros Ibovespa +2,4%

Futuros soja +0,4% a $331,39/ton

CIERRE ANTERIOR:BONO/FX

Futuros ROFEX 3-meses estable a 77,12/USD el 17 jul.

Futuros NY 3-meses -0,9% a 81,32/USD el 17 jul.

USD/ARS -0,1% a 71,48/USD el 17 jul.

TIR Bonar 2024 estable a 41,68% el 17 jul.

TASAS/BCRA

Tasa de referencia Leliq a 7 días al 38% el 16 jul.

Reservas +USD6m a USD43,4mm el 17 jul.

