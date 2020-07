Polonia.- Kaczynski prepara un nuevo plan para reestructurar el Gobierno polaco

06/05/2020 06 May 2020, Poland, Warsaw: Jaroslaw Kaczynski, leader of the national conservative ruling party PiS, raises his hand during a parliamentary session. Poland's presidential ballot will be pushed back from Sunday as planned, ruling party leader Jaroslaw Kaczynski said in a statement cited by PAP agency, after conflicting factions in the party agreed. Photo: Grzegorz Banaszak/ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Grzegorz Banaszak/ZUMA Wire/dpa



VARSOVIA, 20 (DPA/EP)



Jaroslaw Kaczynski, el ex primer ministro y líder del partido del Gobierno de Polonia, Ley y Justicia (PiS), ha anunciado este domingo que está preparando un nuevo plan para realizar una profunda reestructuración del Gobierno polaco "poco después del verano".



Kaczynski ha sostenido que habrá cambios y que también se estudiarán las áreas solapadas de responsabilidad ministerial. Por ello, ha señalado que los grandes variaciones no se realizarán solo en el Ejecutivo, sino también en el PiS, aunque no ha precisado a qué personas o puestos afectará.



Sin embargo, ha confirmado que el primer ministro, Mateusz Morawiecki, permanecerá en su puesto, según informaciones de la agencia polaca PAP.



Se trata de un movimiento del líder que se ha relacionado con la victoria por un estrecho margen del candidato del PiS en las elecciones presidenciales de la semana pasada.



El actual mandatario del país, Andrzej Duda, logró imponerse en la segunda vuelta con el 51,21 por ciento de los sufragios, frente a Rafal Trzaskowski, alcalde de Varsovia, que obtuvo el 48,79 por ciento de los votos.



El líder del PiS ha asegurado además que seguirá con su plan de "repolonizar" los medios de comunicación, lo que conlleva que se restringirá la presencia de participantes extranjeros en los medios polacos.



Durante la campaña de las elecciones presidenciales, el Gobierno conservador criticó la acción de los medios de comunicación, especialmente de propietarios alemanas, al considerar que eran parciales en sus informaciones.