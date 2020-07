Plaga de langostas podría viajar de Argentina a Brasil: Expertos

(Bloomberg) -- Es posible que se estén gestando condiciones climáticas ideales para que una plaga de langostas que ataca al norte de Argentina cruce al otro lado de la frontera con Brasil, amenazando los cultivos de invierno en la nación agrícola.

Las corrientes de viento que se observarán el miércoles podrían llevar los insectos a Brasil, dijo por mensaje de texto Celso Oliveira, meteorólogo de Somar Meteorologia, en São Paulo. Ahora están a unos 100 kilómetros (62 millas) de la frontera del estado de Rio Grande do Sul. La plaga podría dañar los cultivos de trigo, canola y cebada en la parte occidental del estado, así como la vegetación nativa, dijo.

A fines de junio, el Ministerio de Agricultura de Brasil declaró estado de emergencia en dos estados del sur para permitir que los funcionarios tomen precauciones. Las langostas han permanecido en territorio argentino desde entonces, luego de llegar de Paraguay en mayo. Una segunda plaga se encuentra en Paraguay, a unos 300 kilómetros de la frontera, dijeron funcionarios argentinos el jueves.

Enjambres masivos de langostas han devastado los campos en África y Pakistán, destruyendo cultivos y dando un duro golpe a las economías. Si bien el fenómeno siempre ha estado presente en América del Sur, la sequedad excesiva y las temperaturas más cálidas este año parecen haberlas hecho prosperar.

Las invasiones más recientes de langosta en Argentina fueron en 2019 y 2017, según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Las langostas son migratorias, capaces de viajar hasta 150 kilómetros en un día. Se sabe que cruzan de una provincia a otra, o incluso de un país a otro, en pocas horas.

