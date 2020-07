Perú se acerca nuevamente a los 100.000 casos activos de COVID-19

El Ministerio de Salud reportó este lunes que el total de casos desde que llegó la enfermedad al país ascendió a 357.681, mientras que los dados de alta llegaron a 245.081 y los fallecidos a 13.384. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 20 jul (EFE).- Perú se acerca nuevamente a los 100.000 casos activos de la COVID-19 cuando se han cumplido dos semanas y media desde el fin de la cuarentena nacional para enfrentar a la epidemia, que tiene al país como la sexta nación del mundo y segunda de Latinoamérica con más casos confirmados.

El Ministerio de Salud reportó este lunes que el total de casos desde que llegó la enfermedad al país ascendió a 357.681, mientras que los dados de alta llegaron a 245.081 y los fallecidos a 13.384.

De esa manera los casos activos que actualmente hay en Perú subieron a 99.216, 768 más que en el anterior informe diario.

MÁS CASOS NUEVOS QUE RECUPERADOS

El reporte del Minsa indicó que en las últimas horas se detectaron 4.091 nuevos casos, mientras que 3.126 personas recibieron el alta en un centro médico o terminaron la cuarentena que cumplían en sus domicilios.

El mayor número de casos diarios en relación a las altas médicas confirmó una tendencia que comenzó lentamente desde que el Gobierno decreto el pasado 1 de julio el fin de la cuarentena nacional y solo la mantuvo en 7 de las 25 regiones del país, así como para menores de 14 años, mayores de 65 años y personas con enfermedades preexistentes.

En los días finales de la cuarentena nacional, y en los primeros desde la finalización de las restricciones, los recuperados diarios superaron a los nuevos detectados, lo que en ese momento permitió que los casos activos descendieran hasta unos 97.000.

Este lunes se informó, además, de la muerte de otras 97 personas y 463 nuevos hospitalizadas, lo que elevó el total de ingresados en centros médicos a 12.772, de las cuales 1.303 permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI), 10 más que en la víspera.

El Minsa agregó que en las últimas horas se tomaron 21.071 nuevas pruebas para detectar la enfermedad, lo que elevó a 2.084.311 el total de test, entre rápidos y moleculares, tomados en el país.

DESCARTAN VOLVER A CUARENTENA

Ante el incremento de casos, el ministro de Defensa, Walter Martos, afirmó que el Gobierno no considera conveniente regresar a una cuarentena estricta, ya que eso afectaría la reactivación económica del país, que fue duramente golpeada desde marzo pasado.

"Volver a una cuarentena estricta no es lo más conveniente para el país en este momento, cuando se está reactivando la economía en fases progresivas", indicó Martos en el Canal N de televisión.

Sin embargo, dijo que se evalúan medidas especiales para evitar la propagación de la enfermedad, como incrementar de manera "focalizada" el horario del toque de queda que actualmente se cumple en el país desde las 22.00 horas hasta las 04.00 del día siguiente.

Martos sostuvo que las nuevas medidas serán discutidas y aprobadas esta semana por el Consejo de Ministros y se tomarán "en base a los estudios... y las necesidades" que recomiendan los especialistas.

UNIDAD PARA ENFRENTAR A LA EPIDEMIA

Por su parte, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, aseguró que su país requiere de la unidad de todas las autoridades para implementar correctamente la estrategia de combatir a la epidemia tanto en los hospitales como buscando a los contagiados casa por casa para darles medicamentos que impidan que su salud se agrave.

Mazzetti, quien se reunió con el presidente del Congreso, Manuel Merino, y participó en una reunión de la comisión legislativa que sigue el avance de la epidemia, pidió la coordinación entre todos los actores sociales y las autoridades regionales y municipales.

"Unidos resistiremos. No es momento de estar desunidos, buscando culpables, hay que dejar el desorden", señaló antes de advertir que "si cada uno va por su lado" su país no va "a poder resistir" el embate de la enfermedad.

PROTECCIÓN EN EL TRANSPORTE

Este lunes entró en vigencia el uso obligatorio de los protectores faciales para todas las personas que usen el transporte público, como parte de una medida complementaria a la obligatoriedad de las mascarillas.

En su primer día, esos aditamentos, que son fabricados de acrílico transparente, fueron empleados por el 95 % de los usuarios del sistema de autobuses del Metropolitano de Lima, según declaró el presidente de la oficina municipal Protransporte, Fernando Perera.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima (ATU) remarcó que los operadores de transporte son responsables de que los pasajeros aborden sus unidades con protector facial y mascarilla, y que se cumpla con el aforo máximo.

Remarcó que el objetivo es "que el transporte urbano no se convierta en un foco de propagación del Covid-19" y anunció que desde el próximo lunes se aplicarán multas y se retendrá las licencias de los conductores que no hagan cumplir esa disposición.

Al respecto, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) indicó que las multas que tendrán que pagar los conductores y los operadores que no cumplan los protocolos de seguridad sanitaria irán desde los 430 soles (126,4 dólares) hasta 2.150 soles (632,3 dólares).