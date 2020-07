Movilizaciones por la justicia racial y laboral se extienden en Estados Unidos

Las protestas, en lo más parecido a una huelga general que ha tenido Estados Unidos en más de un siglo, se unificaron bajo la consigna de "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan) casi dos meses después de que un policía blanco mató en Minnesota al afroamericano George Floyd. EFE/Sarah Silbiger/Archivo

Washington, 20 jul (EFE).- Trabajadores en al menos 25 ciudades de Estados Unidos participaron este lunes en manifestaciones y paros convocadas por una rara alianza de gremios, grupos ambientalistas y religiosos, y activistas que demandan justicia laboral y racial.

Las protestas, en lo más parecido a una huelga general que ha tenido Estados Unidos en más de un siglo, se unificaron bajo la consigna de "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan) casi dos meses después de que un policía blanco mató en Minnesota al afroamericano George Floyd.

El incidente, captado en video por transeúntes, fue la chispa que inició protestas, disturbios y un debate nacional sobre racismo cuando el país sigue abrumado por la pandemia de COVID-19, con la economía a tientas y más de 40 millones de personas en el seguro por desempleo.

La Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU, en inglés), uno de los sindicatos con mayor presencia de latinos en Estados Unidos, sostuvo en su convocatoria que "los trabajadores sufren el racismo sistemático y la violencia policial descontrolada, una emergencia de salud que está devastando a las comunidades de color, y una economía que solo beneficia a los pocos más ricos"

"En todo el país la gente comprende cada vez más que es imposible obtener la justicia económica sin justicia racial", dijo la presidenta de SEIU, Mary Kay Henry. "Comprende que el cuidado de la salud para todos, políticas migratorias justas y una acción audaz acerca del cambio climático, todo requiere justicia racial", agregó.

"Este es un momento único y de esperanza en la historia de nuestro movimiento porque al organizar esta huelga con nuestros aliados encontramos la aceptación amplia de que ahora es el momento de emprender acción a gran escala para demandar que las empresas y el Gobierno hagan más para desmantelar el racismo estructural y proteger las vidas negras. Todos tenemos claro que mientras las comunidades afroamericanas no puedan prosperar, ninguno de nosotros puede hacerlo", añadió.

ABANDONAR PUESTOS DE TRABAJO Y ARRODILLARSE

En cada ciudad y estado las protestas tomaron formas diferentes, y en muchos sitios la manifestación consistió en el abandono de los puestos de trabajo, una genuflexión y silencio por 8 minutos y 46 segundos, la duración del video que registró la agonía de Floyd.

En Florida, los trabajadores de aeropuerto despedidos reclamaron que la firma Eulen America, subcontratista de la aerolínea American, les devuelva sus empleos. Eulen recibió 25 millones de dólares, específicamente para pagar sueldos, en el marco de la ley de estímulo económico aprobada por el Congreso en marzo pasado para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

"Morimos si no podemos pagar el cuidado de la salud o comer, morimos por la violencia policial, y morimos por COVID porque muchos de nuestros trabajos son insalubres", declaró a la prensa Rashad Grant, quien trabajaba como asistente para discapacitados en el aeropuerto.

"Eulen nos costó el sustento de un sueldo para los que apenas hemos sobrevivido sin cobrar por meses, y por eso estamos aquí, para demandar respeto a las vidas negras y justicia para los trabajadores esenciales", añadió Grant.

En Washington los manifestantes se congregaron en el Capitolio exigiendo que el Senado, de mayoría republicana, apruebe la llamada "Ley de los Héroes", que incluye recursos para dotar a los trabajadores esenciales con los equipos de protección personal de salud y la extensión de los subsidios por desempleo que caducarán a fin de este mes.

La legislación ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, y el Gobierno del presidente Donald Trump ha indicado que se opone a varias de las asignaciones de recursos que contiene.

EXIGENCIAS A MCDONALD'S

En Detroit (Michigan), el personal, en su mayoría mujeres negras o latinas, de seis residencias para enfermos y ancianos hicieron un paro en sus labores exigiendo que las empresas y el Gobierno actúen para resolver el racismo sistémico en la sociedad y la economía, que coloca y mantiene en desventaja a las comunidades de color.

En Los Ángeles se preparaba una acción similar en varios turnos de las residencias para ancianos y enfermos, mientras en varias ciudades las manifestaciones se hicieron frente a restaurantes McDonald's como protesta por las condiciones de trabajo, en reclamo de un sueldo mínimo federal de 15 dólares por hora.

En un comunicado, McDonald's señaló que ha adoptado al menos 50 normas para la operación de sus restaurantes, ha distribuido a los empleados equipos de protección personal que incluyen 100 millones de máscaras y ha instalado barreras de protección en sus locales.

Los trabajadores esenciales negros "que encaran el racismo en cada aspecto de sus vidas han tenido más retos en meses recientes, incluidas las tasas desproporcionadamente altas de infección, enfermedad y muerte por COVID-19, y los recientes asesinatos a manos de la Policía", afirmaron en un comunicado los organizadores de las protestas en Houston (Texas).

"Cuando el pueblo ha salido a la calle a reclamar justicia mucha gente se topó con más violencia policial y la ocupación casi militar de sus ciudades", añadió el comunicado que invita a los trabajadores a una caravana desde la Alcadía de Houston hasta la Plaza Pennzoil en Louisana.

De acuerdo con los organizadores, las movilizaciones incluyen una concentración de trabajadores en torno al restaurante McDonald's en Ferguson (Missouri) y una marcha en memoria de Michael Brown, un joven afroamericano que murió a manos de la policía en 2014.

MINORÍAS CON MAYOR REPRESENTACIÓN EN ALGUNOS SECTORES

Los afroamericanos son alrededor del 13 % de la población de EE.UU., pero son casi el 20 % de los trabajadores en el sector de preparación y servicio de comidas, alrededor del 18 % de los conductores de Uber y el 17,6 % de los trabajadores de Lyft.

Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que los afroamericanos son más del 37 % de los trabajadores de servicios y asistencia en las residencias para ancianos.

Los trabajadores latinos también están desproporcionadamente representados en sectores de la economía como la limpieza, la construcción, el transporte y las labores rurales, al tiempo que muchos de ellos, por ser empleados temporarios o inmigrantes indocumentados, carecen de seguro médico.

Entre los principales sindicatos que se han sumado a la convocatoria, además de SEIU, se cuenta la Hermandad Internacional de Teamsters, la Federación Estaodunidense de Maestros, la Unión de Trabajadores Rurales, Communication Workers of America, la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, Greenpeace UDSA, Sierra Club y el movimiento Black Lives Matter.

Jorge A. Bañales