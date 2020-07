Montezemolo considera ya "perdida" la temporada de Ferrari

EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT/Archivo

Roma, 20 jul (EFE).- Luca Cordero di Montezemolo, presidente de Ferrari de 1991 a 2014, expresó este lunes su preocupación por la falta de competitividad mostrada por Ferrari en este Mundial y consideró que "hay que dar por perdida esta temporada".

"Hay que tener el coraje de dar por perdida esta temporada, pero estoy muy preocupado por las próximas, porque estamos perjudicando también el curso 2021 y el 2022. El problema es de organización. Ahora una sola persona, y joven, tiene muchas responsabilidades porque Mattia Binotto es solo y también debe gestionar a los pilotos", afirmó Montezemolo en una entrevista a "GR Parlamento".

"Me parece excesivo hablar de refundación del equipo, pero la directiva de Ferrari debe tomar decisiones con coraje", agregó.

Montezemolo también opinó que el fichaje del español Carlos Sainz (McLaren), pese a ser correcto a nivel de estrategia deportiva, ha sido anunciado demasiado pronto y aumenta la presión sobre el monegasco Charles Leclerc.

"Yo honestamente no cambiaría tan pronto a (el alemán, Sebastian) Vettel, incluso porque ahora hay mucha presión sobre Leclerc. No nos olvidemos de que es muy joven, solo ha llegado el año pasado y todavía no ha ganado nada", dijo.

"No es fácil que convivan dos grandes y es correcto quedarse solo con uno, pero habría esperado en dar la noticia. El problema de Ferrari no son los pilotos, sino un coche que está muy lejos de ser competitivo", prosiguió.