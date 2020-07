MERCADOS ARGENTINOS-¿Qué dicen los analistas? Semana del 20 al 25 de julio

BUENOS AIRES, 20 jul (Reuters) - Analistas opinan sobre la economía de Argentina en momentos en que el país mantiene conversaciones con acreedores para alcanzar un acuerdo para reestructurar unos 65.000 millones de dólares antes del 4 de agosto, en medio de un proceso recesivo agravado por una prolongada cuarentena por el coronavirus.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo en una reunión virtual de ministros de Finanzas y titulares de bancos centrales del G20 que espera que el FMI "juegue un rol central en evaluar la capacidad de pago de países con deudas insostenibles" y advirtió que "si los acreedores privados no reconocen los análisis de sostenibilidad de deuda del FMI esto será equivalente a no respetar su status de acreedor preferencial".

Argentina recibió el viernes 955 órdenes para la conversión de 4.985 millones de dólares de títulos elegibles, por una canasta de instrumentos de deuda pública por un total de 268.937 millones de pesos (3.762,4 millones de dólares).

* "Creo que estamos en zona de acuerdo, de que Argentina hizo su última propuesta hace una semana después de una larga peregrinación durante varios meses para acercar posiciones. Uno podría decir que no está claro si se decidió el camino más directo o uno más sinuoso. Hoy estamos en zona de acuerdo, hay seguramente un natural regateo, una pulseada final", dijo en declaraciones radiales el exministro de Hacienda, Hernan Lacunza.

* "En términos de estrategia, la relación riesgo-retorno no luce atractiva para los bonos en dólares, mientras los datos de inflación confirman nuestro sesgo hacia la curva CER (inflación), dijo la correduría SBS.

Agregó que "la oferta de canje para la deuda en dólares bajo ley local confirmó que habrá igual tratamiento que para la ley extranjera".

* "Después de la novedad de la semana que fue la presentación del proyecto de Ley para el canje con bonos Ley Local, se esperan señales en torno a cuan posible es un acercamiento entre los bonistas más duros y el Gobierno, donde ya los plazos antes del 04/08 donde cierra el canje son más estrechos", estimó Roberto Geretto, economista del Banco CMF.

"Algún mecanismo de recupero del capital (por ejemplo, GDP warrant) podría ser un instrumento útil en este tipo de circunstancias, lo cual ya había sido considerado en las negociaciones de los últimos meses", añadió.

* "Si bien un acuerdo exitoso (que gatille las CAC - cláusula de acción colectiva-) no está garantizado, las partes se vienen acercando. Si el Gobierno no mejora la propuesta lo más probable es que avance en canjes parciales que permitan ir normalizando el perfil de la deuda. No obstante, también podría flexibilizar su postura para lograr un canje total de su deuda ley extranjera", dijo la consultora Ecolatina.

* "Finalmente se conoció el tratamiento de los títulos públicos bajo legislación local. Igual tratamiento para bonos de ambas legislaciones sumado a una opción (poco atractiva) de pesificar las tenencias vía dos nuevas emisiones CER", estimó la consultora Delphos Investment.

Añadió que "el atractivo en este canje sólo se daría en el caso de observarse una contracción de la brecha cambiaria, cosa que parece muy poco probable, o en caso de darse una compresión de tasas en la curva de bonos CER de por lo menos 400 bps".

* "Por la magnitud del proceso recesivo, el contexto externo más complejo, las secuelas de la pandemia y la fragilidad de la macroeconomía, aun en un escenario optimista, la actividad económica podría recuperar el nivel previo al inicio del proceso recesivo recién en 2024", dijo un informe de la Fundación Mediterránea.

* "Si bien la paulatina vuelta a la normalidad (tras la pandemia) generará presiones inflacionarias, la aceleración de la suba los precios dependerá en buena medida de lo que suceda con los salarios virtualmente 'congelados' durante la cuarentena", dijo Lorenzo Sigaut Gravina, director de la consultora Ecolatina.

"Prevemos una gradual aceleración de la inflación para el segundo semestre del año, con tasas más elevadas en el cuarto trimestre del año producto del levantamiento de la cuarentena y la reanudación de las paritarias", estimó. Ecolatina proyecta una inflación de 41% en 2020.

(Reporte de Walter Bianchi Editado por Jorge Otaola)