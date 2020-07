Memo del Bosque regresa a la televisión y charla con amigos en YouTube

Fotografía cedida por Televisa que muestra al productor de televisión mexicano Guillermo del Bosque. EFE/Paco/Cortesía Televisa/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 20 jul (EFE).- El productor de televisión mexicano Guillermo del Bosque se declara libre de cáncer, regresa a los sets de grabación con la nueva producción de "Minuto para ganar VIP" e impulsa su canal de YouTube de charlas junto a amigos y celebridades.

"Ha sido un regreso padre. Estuve en diciembre y enero guardado en casa por el trasplante y venía de varios meses complicados por quimioterapias. Ya en marzo me puse a hacer un videoclip con Erick Rubin 'Color esperanza México' y pasó esto del programa y ha sido emotivo, lleno de sensibilidad este regreso", cuenta en entrevista con Efe.

Según explica, hace apenas más de un mes que la gente de Televisa lo contactó para revivir el programa que en el 2013 fue liderado por el conductor Marco Antonio Regil.

En esta ocasión será Héctor Sandarti quien le dé vida al programa, por lo que Del Bosque se confiesa feliz ante el regreso del conductor a la cadena mexicana para este proyecto que es una coproducción de Televisa con Endemol Shine Boomdog.

"Sandarti es alguien muy profesional, muy estudiado en lo que tiene que hacer, no se equivoca casi en nada. Tenemos una escenografía muy bonita, grandes personalidades invitadas que tratarán de ganar un premio para una familia que necesita algo", explica del programa que se estrena el 26 de julio a las 21.00 horas de México (02.00 hora GMT).

Es justo el apoyo a las familias lo que diferencia esta versión de las demás que se han realizado alrededor del mundo, "no existe en el formato internacional y para mí eso le da un toque de emoción extra a toda la destreza, el 'suspense' y el drama del programa", rescata.

UN NUEVO PROYECTO PERSONAL Y BUENA SALUD

Casi sin darse cuenta, Memo cuenta que está llevando a cabo una serie de charlas con amigos y celebridades por medio de su canal de YouTube, que lleva por nombre "Memo del Bosque".

Estas conversaciones, de las que ha transmitido al menos diez hasta ahora, han surgido en plena pandemia como un espacio de diversión y reflexión, en los que aborda diversos temas y comparte palabras con invitados.

"He estado distrayéndome haciendo enlaces por Zoom platicando de la vida y de lo que está pasando ahora, ha sido muy divertido. Empecé a hacer estos programas los viernes a las seis de la tarde, tengo uno con Platanito Show, también hice uno con El Calabozo, otro con amigos como Alexis Ayala, Mane de la Parra, con Natalia Téllez, con Silvia Olmedo", comenta.

Y asegura que a pesar de lo difícil que está siendo para muchas personas el encierro que ha traído la cuarentena, para él ha sido un momento de recuperación y de unión especial con su familia.

"En 30 años que llevo en televisión no había tenido 20 días seguidos de vacaciones, es la primera vez y ahora ya tenemos como cuatro meses y dices ¡Wow, qué maravilla!, me ha servido de recuperación", explica.

Y es que el productor tuvo que enfrentar fuertes quimioterapias debido al cáncer de hueso (linfoma de Hodgkin) que afectaba su salud y en enero del presente año se enfrentó a un trasplante de médula ósea, por lo que el descanso le sirvió mucho.

Actualmente Del Bosque asegura que se encuentra libre de cáncer, según los últimos resultados de sus estudios de salud más recientes, sin embargo, tiene que cuidarse mucho, especialmente para no contraer coronavirus.

"Salí limpio, muy bien y muy contento y quedamos en que tengo que tomar una serie de tratamientos para vitaminarme y fortalecer las células después del trasplante", finaliza.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (http://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento