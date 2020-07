Mañanera AMLO: Vida del exjefe de Pemex podría estar en riesgo

(Bloomberg) -- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el exjefe de Pemex, Emilio Lozoya, debería ser protegido por la fiscalía a medida que hace su declaración en una investigación de corrupción.

El presidente dijo que Lozoya, quien llegó a México el viernes después de ser extraditado de España, ya ha nombrado a algunos funcionarios en un informe inicial. AMLO dijo que su testimonio será “trascendente”, lo cual lo lleva a preocuparse por la seguridad de Lozoya.

A su llegada a México, Lozoya fue enviado a un hospital en la capital debido a problemas de salud. Medios locales informaron que Lozoya había salido de España con buena salud, citando a las autoridades españolas, lo que provocó un debate sobre si Lozoya está recibiendo un tratamiento especial.

López Obrador dijo que la protección ofrecida a Lozoya es bien merecida. “Vale la pena todo lo que va a decir, es de mucha utilidad pública, ayuda a limpiar de corrupción a México”.

NOTA: Reforma petrolera mexicana fue aprobada con sobornos, según AMLO

Otros temas

López Obrador dijo que desconoce si el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú ,dejará su cargo tras rumores sobre su renuncia este fin de semana. AMLO dijo que se reuniría con el secretario el lunes o el martes para discutir el asunto

López Obrador dijo que no estaba de acuerdo con un comentario hecho por el presidente Donald Trump el fin de semana en el que dice que México no está ayudando a EE.UU. en su lucha contra el covid-19. No obstante, AMLO dijo que no se involucraría en una confrontación y respetaría la opinión de Trump AMLO dice que no está de acuerdo con la postura de Trump sobre México

México registró 2.851 homicidios en junio, según el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Homicidios en México aumentaron 1,7% en primer semestre de 2020: jefe de seguridad

López Obrador dijo que su Gobierno no declarará una guerra contra los grupos criminales. En un video que circuló el viernes se ve a docenas de hombres fuertemente armados expresando su lealtad al jefe del despiadado Cartel Jalisco Nueva Generación. López Obrador dijo que el video, vuelto viral en las redes, no representa un riesgo para el gobierno

Los feminicidios han aumentado un 7,7% este año, según datos del gobierno. Confrontado por una periodista acerca de las medidas que tomará su Gobierno ante la creciente violencia contra las mujeres, López Obrador dijo que su Administración protege más a las mujeres al ofrecerles bienestar. López Obrador dijo que invitará a la secretaria de Gobierno a informar sobre la situación durante su conferencia de prensa matutina

