Lucir los rizos de Berta Vázquez este verano es posible

MADRID, 20 (CHANCE)



¿Te has enamorado de la melena de Berta Vázquez? Nosotros también y conseguir sus rizos este verano de pandemia es posible. Te contamos cómo hacerlo, los cuidados de los que, al igual que una melena lisa, la rizada no está exenta así como los productos que añadirán un plus de definición y suavidad a tus bucles para que obtengas como resultado una cabellera magnética que no pase desapercibido a los ojos de nadie.La humedad del mar siempre favorece que nuestra melena se ondule algo más de lo habitual, pero si estás en una ciudad padeciendo las altas temperaturas y la sequedad del ambiente, no tienes por qué renunciar a ellos.El primer paso para tener tus rizos en plena forma es prescindir de los champús que tiendan a resecar el cabello, como los que llevan sulfatos en su composición, y apostar por aquellos que favorezcan su nutrición. Aléjate también de los parabenos y las siliconas que apelmazan el pelo, ya que lo que buscamos es el efecto contrario: una melena vaporosa y libre.



El peine con púas será tu mejor aliado para desenredar tu melena y dejarla flexible. Procura siempre hacerlo en mojado, pero si tienes que recurrir a desenredado en seco, echa mano de una mascarilla nutritiva sin aclarado. Al secarlo con secador usa el difusor a temperatura baja, ya que ayudará a evitar el encrespamiento y favorecerá la definición de tus bucles.



El broche de oro lo obtienes tratando el cabello con un producto específico. Nuestra apuesta es la gama para cabello rizado y ondulado de Phytospecific. Tanto su gel crema como su spray conseguirán que tus rizos luzcan hidratados, con volumen y redefinidos a pesar del sol, la sal y el cloro.



Otra opción es la gama Pantene rizos definidos, de la que la actriz es imagen y cuya campaña ha vuelto a protagonizar junto a Paula Echevaría; Mario Vaquerizo; María Castro; Ángela Molina, Miriam Giovanelli y Ángela Ponce. En esta línea, Pantene ha incluido una amplia gama de productos que van desde el champú hasta la espuma, pasando por el acondicionador, la mascarilla y hasta una hidrocrema. ¡Qué no falte de nada para presumir de rizos!