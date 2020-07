20/07/2020 Los Reyes reducen su visita en Cataluña por los rebortes de coronavirus . MADRID, 20 (CHANCE) Don Felipe y Doña Letizia han tenido que reducir su visita a Cataluña debido a la situación que vive la ciudad condal a causa de los rebrotes de Covid-19. Los Reyes se trasladaban esta mañana a Tarragona para continuar con su tour por España con el fin de aportar su granito de arena para reactivar la economía del país. En medio de la polémica despertada en torno al padre de Felipe VI, Don Juan Carlos, tras hacerse públicas las conversaciones que mantuvo la amiga del emérito Corinna Larsen con el comisario Villarejo y que han arrojado a la luz los entresijos económicos que Don Juan Carlos realizaba fuera de España, los Reyes continúan con su agenda y con su firme propósito de "levantar el ánimo y, entre todos, empezar a levantar de nuevo el país" tal y como aseguró Don Felipe. POLITICA EUROPA ESPAÑA



Canarias, Mallorca, Andalucía, Murcia y Castilla León son algunos de los destinos que Don Felipe y Doña Letizia ya han visitado mostrando su mejor cara y sonrisa a los ciudadanos. Ofreciendo divertidas escenas y mostrándose muy cómplices. Don Felipe y Doña Letizia han puesto gran empeño en este tour y por eso no han dudado en incluir en él la visita a las zonas más desfavorecidas, como las tres mil viviendas de Sevilla y también en los que menos adeptos cuentan. Este lunes han hecho parada en el Monasterio de Poblets (Tarragona) viéndose obligados a reducir su agenda suspendiendo la visita a la Sagrada Familia en Barcelona debido a la situación del Covid-19 que vive la ciudad Condal.



Los expertos ya han catalogado esta gira de oportuna y conveniente con la que sus majestades intentan compensar la ausencia de comparecencia pública durante el confinamiento. Y han elogiado el esfuerzo que están llevando a cabo los Reyes en estos momentos.



Fiel al estilo que ha seguido en estas visitas a las Comunidades Autónomas, Doña Letizia se ha decantado por un vestido camisero, en esta ocasión en azul cielo, un color que transmite calma y tranquilidad. Sosiego que parece no haber calado en los responsables de las barricadas y manifestantes en contra de la Monarquía de las que no ha estado exenta Cataluña con esta visita real.