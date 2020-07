La súpermodelo Gisele Bündchen se propone sembrar 40.000 árboles por sus 40 años

La modelo brasileña Gisele Bündchen. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Sao Paulo, 20 jul (EFE).- Tras dejar atrás las pasarelas, la súpermodelo brasileña y activista ambiental Gisele Bündchen se propone un nuevo reto para celebrar sus 40 años, cumplidos este lunes: la siembra de 40.000 árboles en el corazón de la Amazonía.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 16 millones de seguidores, la modelo anunció que decidió "sembrar 40.000 árboles" para celebrar su cumpleaños de una "forma especial" y, así, "retribuir la madre Tierra".

"Tenía planeado con mi familia ir a sembrar en la Amazonía. Pero, como sabemos, eso no es posible en estos momentos" debido a la pandemia del coronavirus, señaló Bündchen en su publicación, y agregó que, por ello, decidió pedir árboles como regalos.

"Todos querían darme un regalo de 40 años, entonces dije que el único regalo que me podrían dar es ayudar a sembrar un árbol", precisó la modelo en una entrevista la noche del domingo a la cadena televisiva Globo desde su casa en Florida (Estados Unidos).

De ahí surgió la plataforma "Viva la Vida", con el objetivo de facilitar la donación y colaboración de los interesados, explicó.

Los árboles serán sembrados en diversas áreas de la región de las cuencas del Río Xingú y Araguaia, en el corazón de la Amazonía brasileña y donde aproximadamente 150 mil hectáreas de vegetación nativa fueron degradadas.

Bündchen, quien fue durante quince años la modelo mejor pagada del mundo y abandonó las pasarelas en 2015, se convirtió en un icono también del activismo ambiental y de la vida saludable.

"Suelo decir que el amor es mi religión y la naturaleza es mi templo", aseguró en la entrevista la modelo, coronada en 2009 como embajadora de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente.

Si en sus 20 años la preocupación era con su carrera y, a los 30, con su familia, a los 40 Gisele Bündchen lo tiene bastante claro: "La prioridad es saber qué mundo estoy dejando a mis hijos".

"Quiero ser parte de la solución, no del problema", matizó.

Desde que lanzó su plataforma hace dos días, la modelo más emblemática del globo terrestre ya alcanzó la marca de más de 141.000 árboles donados, cuya siembra está prevista para los meses de octubre y noviembre de 2021.