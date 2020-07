La Liga Pro lamenta la falta de respuesta del COE para la reanudación del fútbol en Ecuador

Líderes de las hinchadas y varios directivos de los clubes han asegurado que no encuentran razones para que no se reanude el torneo de fútbol en Ecuador. En la imagen un regitro aéreo del Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 20 jul (EFE).- El presidente de la Liga Pro de Ecuador, Miguel Ángel Loor, lamentó este lunes la falta de respuesta del Comité de Operaciones de Emergencia(COE) a la solicitud de una fecha para la reanudación del torneo, suspendido por la pandemia del coronavirus

"Lamentablemente hoy el COE no tocó el tema sobre la reanudación del fútbol profesional. Reitero nuestro compromiso como Liga Pro en cumplir nuestro protocolo de bioseguridad para que nuestra industria se reactive", publicó Loor en su cuenta de Twitter.

Loor fue recibido la semana pasada por el COE para precisar algunos detalles pendientes en el protocolo de bioseguridad, que impidieron tomar una resolución inmediata para autorizar la reanudación del torneo que se suspendió el pasado 14 de marzo por la expansión de la pandemia.

El presidente de la Liga Pro aseveró que al enterarse que no fue tratado el tema fútbol, adelantó gestiones para convocar a los dirigentes del clubes.

"Vamos a reunirnos con los clubes para analizar la situación", sostuvo el alto directivo del balompié nacional.

Líderes de las hinchadas y varios directivos de los clubes han reaccionado en redes sociales por la situación y muchos han asegurado que no encuentran razones para que no se reanude el torneo.

La persistencia en brotes de contagio del COVID-19, como ocurre actualmente en Quito, donde actúan cinco clubes profesionales, ha obligado a mantener permanentes reuniones de los directivos con el COE, el organismo encargado de hacer frente a la pandemia.

Rommel Salazar, autoridad de dicho Comité, informó a través de un mensaje de Twitter que el COE ha resuelto "emitir una prórroga para la aplicación de pruebas COVID-19, en el lugar de origen de los vuelos entre las ciudades de Quito y Guayaquil, por un mes más", como medida para reducir el riesgo de contagio.

En otra resolución también anunció que se ha postergado "la apertura de playas con fecha tentativa de 5 de agosto, hasta nueva evaluación. La seguridad y salud de la ciudadanía es nuestra prioridad", agregó el COE.

Tras el confinamiento al que se sometieron también los clubes ecuatorianos desde el pasado 17 de marzo, los equipos retornaron a los entrenamientos el 10 de junio, tras una autorización concedida por el organismo de control.

Mientras tanto, la Confederación Sudamericana de Fútbol o Conmebol confirmó la reanudación de la Copa Libertadores de América desde el 15 de septiembre próximo.

Por Ecuador participarán, en la fase de Grupos de la Libertadores, Barcelona, Delfín, Independiente del Valle y Liga de Quito.