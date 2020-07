Jugadores presionan a la NFL pidiendo apertura segura del campeonato

La NFL necesita escuchar a nuestro sindicato y adoptar las recomendaciones de expertos, afirmó la Asociación de Jugadores de la liga. EFE/Andrew Gombert/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 19 jul (EFE).- Los jugadores de la NFL acudieron a Twitter este domingo en un esfuerzo coordinado para pedir a la NFL que escuchen las pautas de sus expertos sobre la apertura segura de campos de entrenamiento en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

El presidente de la Asociación de Jugadores, J.C. Tretter, dijo en su cuenta que "lo que están viendo hoy es que nuestros muchachos se defienden unos a otros y que ven por el trabajo que su asociación ha hecho para mantener a todos lo más seguros posible".

Agregó que "La NFL necesita escuchar a nuestro sindicato y adoptar las recomendaciones de expertos".

La idea de los tuits vino del esquinero de los Dolphins de Miami Byron Jones, quien hizo la sugerencia este domingo en una de las llamadas de planificación interna de los jugadores, dijo una fuente.

Agregó que la idea de Jones era hacer llegar el mensaje al público de que quieren jugar, pero quieren además que los equipos se aseguren de que sea lo más seguro posible, que no se trata de jugadores que solo buscan dinero o no quieren presentarse al campamento.

La Asociación dijo que los jugadores no tenían instrucciones específicas de tuitear, pero que el sindicato estaba "involucrado para asegurarse de que (los tuits) estuvieran (sobre) bases reales" con respecto a las negociaciones.

Agregó que el tuit de Tretter es solo su declaración.

Entre los jugadores que tuitearon se encuentra el mariscal de campo de los Seahawks de Seattle, Russell Wilson, quien escribió que estaba preocupado, y señaló a su esposa embarazada como la razón principal.

"Estoy preocupado. Mi esposa está embarazada. El campamento de entrenamiento de la NFL está por comenzar ... Y todavía no hay un plan claro sobre la salud de los jugadores y la seguridad familiar. Queremos jugar al fútbol, pero también queremos proteger a nuestros seres queridos", dijo.

Michael Thomas, de los Saints de Nueva Orleans, pidió al comisionado de la NFL, Roger Goodell, a seguir el ejemplo del comisionado de la NBA, Adam Silver, para recuperar el fútbol de manera segura.

"Si Adam Silver puede respetar las voces y proteger a sus jugadores de la NBA, ¿por qué @nflcommish no puede hacer lo mismo? Escuche a sus jugadores", tuiteó.

Myles Garrett, de los Browns de Cleveland fue a más al decir que no habrá una temporada si la NFL no "hace su parte para mantener a los jugadores sanos".

"Si la NFL no hace su parte para mantener a los jugadores saludables, no hay fútbol en 2020. Es así de simple", dijo.

J.J. Watt, de los Texans de Houston, fue el primer jugador en tuitear sus preocupaciones, el jueves. El domingo, tuiteó una lista actualizada de lo que los jugadores hacen y lo que no saben para presentarse a los campamentos de entrenamiento este mes.

El miércoles, el comité ejecutivo de la NFLPA realizó una conferencia telefónica con casi 50 de sus jugadores de más alto perfil con la intención de informar a los miembros sobre la situación del campo de entrenamiento, dijo un jugador, que quiso permanecer en el anonimato.

Pero esa llamada tomó algunos turnos ya que los jugadores sintieron que la asociación no podía responder algunas de las preguntas más simples que se le estaban haciendo.

Una fuente de la asociación dijo que se espera que este intercambio público eventualmente conduzca a reuniones más amplias entre la liga y la NFLPA para obtener una mejor comprensión sobre cómo la liga planea manejar aspectos como prácticas, pruebas, opciones, cláusulas y otros factores que los jugadores creen que no se han acordado adecuadamente.