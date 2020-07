Jeff Bezos suma récord de US$13.000M en un solo día a su fortuna

(Bloomberg) -- Jeff Bezos agregó US$13.000 millones a su patrimonio neto el lunes, el mayor salto en un solo día para un individuo desde que el Índice de multimillonarios de Bloomberg fue creado en 2012.

Las acciones de Amazon.com Inc. subieron 7,9%, la mayor cantidad desde diciembre de 2018, debido al creciente optimismo sobre las tendencias de compras web, y ahora han subido 73% este año.

Bezos, el fundador de Amazon de 56 años y la persona más rica del mundo, ha visto aumentar su fortuna de US$74.000 millones en 2020 a US$189.300 millones, a pesar de que EE.UU. ingresó en su peor recesión económica desde la Gran Depresión. Ahora vale más que la valoración de mercado de gigantes como Exxon Mobil Corp., Nike Inc. y McDonald's Corp.

Mackenzie Bezos, su exmujer, ganó US$4.600 millones el lunes y ahora es la decimotercera persona más rica del mundo.

Otros titanes tecnológicos también están disfrutando de un aumento impulsado en parte por las personas obligadas a quedarse en casa y ayudados por el impulso dado a los mercados por los esfuerzos de estímulo sin precedentes de los gobiernos y los bancos centrales.

El director ejecutivo de Facebook Inc., Mark Zuckerberg, ha agregado casi US$15.000 millones a su patrimonio neto en lo que va del año, incluso mientras la compañía se enfrenta a marcas que boicotean los anuncios en la red social.

Nota Original:Jeff Bezos Adds Record $13 Billion in Single Day to His Fortune

