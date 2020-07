Irán.- Francia inicia la investigación de las 'cajas negras' del avión civil derribado por Irán cerca de Teherán

09/01/2020 Restos del avión Boeing 737 de Ukraine International Airlines siniestrado cerca de Teherán poco después de despegar del aeropuerto de Teherán POLITICA ASIA INTERNACIONAL IRÁN MEDIA LUNA ROJA DE IRÁN TWITTER



PARÍS, 20 (EUROPA PRESS)



La Oficina de Investigación y Análisis de Francia (BEA, por sus siglas en francés) ha comenzado este lunes el análisis de las dos 'cajas negras' del avión de pasajeros de Ukraine Internacional Airlines derribado el 8 de enero con misiles lanzados por error por la Guardia Revolucionaria iraní cerca de Teherán, según ha informado la cadena RFI.



La BEA será la encargada de extraer y analizar el contenido de las dos 'cajas negras' (el registrador de voces en cabina y el registrador de datos de vuelo) del avión Boeing 737 que fue derribado cerca de Teherán poco después de comenzar el vuelo PS752 desde la capital iraní y con destino a Kiev. El derribo de la aeronave acabó con la vida de las 176 personas que viajaban a bordo.



En un primer momento, las autoridades iraníes aseguraron que el avión había sufrido un accidente pero días después admitieron que el aparato fue derribado por misiles lanzados por "error" por la Guardia Revolucionaria iraní. El informe preliminar de la Agencia de Aviación Civil de Irán sostiene que el avión fue derribado por "un error humano" y señala que hubo un problema con los sistemas de radar iraníes.



El Gobierno ucraniano ha criticado a las autoridades iraníes por haber atribuido lo sucedido a un error humano cuando la investigación todavía no ha terminado y no se ha aclarado qué pasó.



Tras el derribo, Irán anunció que no enviaría las 'cajas negras' para su análisis a Estados Unidos, a pesar de que tanto la aeronave como los motores son de fabricación estadounidense. Sin embargo, la República Islámica carece de medios técnicos para extraer y descifrar el contenido de las dos 'cajas negras', por lo que ha decidido el envío de los dispositivos a la BEA, uno de los centros de investigación aeronáutica más avanzados y reconocidos.



Jean Serrat, piloto y experto en aeronáutica, ha explicado a la cadena RFI que el análisis de las 'cajas negras' permitirá entender las circunstancias del derribo. "Hay 'dos cajas negras': una que graba los parámetros técnicos de la aeronave, como la altitud, la presión del aceite o la presurización de la cabina, y otra que es sumamente importante, que se llama 'voice recorder' y que graba las conversaciones entre pilotos y los que comunican con la torre de control", afirma el piloto.



Según este experto aeronáutico, el análisis de las dos 'cajas negras' permitirá saber si el derribo fue fortuito o premeditado, es decir, permitirá aclarar "si se derribó el avión pensando que era una amenaza para una base militar iraní".



"Para leer el contenido de cajas negras en Francia, un jurado debe ser testigo. Este jurado debe contar con representantes de los países implicados: Irán, donde ocurrió el accidente, y Ucrania, país donde se registró administrativamente el avión. También debe haber una delegación estadounidense, ya que el fabricante de la aeronave es Boeing", ha indicado Serrat.