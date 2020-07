Investigadores identifican en México a 14 gobernantes de ciudad maya de Cobá

Fotografía cedida este lunes por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INHA) de México, en la que se observa a una arqueóloga durante un trabajo de campo en la península de Yucátan (México). EFE/INHA/ SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 20 jul (EFE).- Investigadores mexicanos identificaron a 14 gobernantes que rigieron la ciudad maya de Cobá, en la Península de Yucatán, durante su etapa de mayor esplendor, entre los años 500 y 780 d.C., informó este lunes el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México.

"La narración de la historia de una dinastía entera, la cual perduró por 300 años en la selva maya, comienza a revelarse en la Zona Arqueológica de Cobá, gracias al esfuerzo de arqueólogos, epigrafistas, restauradores y ayudantes, cuyo trabajo de más de una década ha permitido identificar a los 14 gobernantes que llevaron a este sitio a su mayor esplendor", detalló en un comunicado.

El Proyecto Cobá, dirigido por la arqueóloga María José Con Uribe, ubicó referencias de estos 14 personajes esculpidas en unos sesenta monumentos del complejo arqueológico, como altares, relieves o la pista del juego de pelota.

Esto permitió al equipo de investigadores identificar a Ju'npik Tok', cuyo nombre significa "El de los 8.000 pedernales", como el fundador alrededor del año 500 d.C. de una poderosa dinastía de gobernantes de Cobá que se enfrentó las cercanas poblaciones de Tikal (actual Guatemala) y Calakmul (Campeche, México).

Junto a Ju'npik Tok', otros nueve pudieron ser traducidos total o parcialmente, aunque en la mayoría todavía existen porciones de los nombres que los investigadores no han podido leer.

El trabajo de identificación, iniciado hace una década, permitió identificar que uno de los gobernantes más importantes fue una mujer, Ixik... Yopaat (los puntos suspensivos indican caracteres ilegibles) , quien habría gobernador unos 40 años a inicios del siglo VII.

"Aun cuando no era la regla en los señoríos mayas, se sabe de importantes ciudades como Palenque o Naranjo, donde gobernaron mujeres", indicó el INAH.

Aunque los periodos de gobierno y el orden cronológico de lo jerarcas de Cobá no están del todo claros, el INAH informó que los monumentos de Cobá aluden a este linaje hasta el año 780 d.C.

"De allí que se teorice el fin de este grupo de gobernantes hacia las postrimerías del siglo VIII", detalló el organismo.

Estos gobernantes rigieron la ciudad durante su etapa de mayor esplendor, pero la historia de Cobá es mucho más extensa, puesto que se han identificado asentamientos en la zona del año 200 a.C.

También se han hallado indicios de varios contactos de Cobá, cuyo significado es "ciudad de las aguas turbias", con otras poblaciones, como una guerra con Uxul (Campeche, México), un posible conflicto con Motul (Guatemala), y contactos diplomáticos y bélicos con Edezná (Campeche, México) y Tikal (Guatemala).