Imputan a propietarios de una firma paraguaya tras compras fallidas para el COVID-19

Asunción, 20 jul (EFE).- El Ministerio Público imputó este lunes a los propietarios de la empresa Insumos Médicos (Imedic) y a otras cinco personas por la supuesta "comisión de un fraude al Estado paraguayo" en el marco de la fallida compra de materiales por parte del Gobierno para hacer frente al coronavirus.

La Fiscalía solicitó también prisión preventiva como medida cautelar.

Los imputados en esta causa son Justo Ferreira, apoderado de Imedic, y su hija, Patrizia Ferreira, representante de la empresa.

También están imputados cuatro funcionarios de aduanas por la presunta comisión de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y contrabando.

Del mismo modo, la Fiscalía ve indicio de los mismos delitos en el presidente de la compañía de transporte Eximcargo Paraguay S.A., Lauri Marcio Pohl Kleinpaul.

El escrito de imputación de los fiscales del caso sostiene que los Ferreira tuvieron parte activa en la negociación de la compra y traslado desde China de los insumos médicos para hacer frente a la pandemia.

Ellos también se encargaron de contratar a Eximcargo para el transporte de las mercancías, según la Fiscalía.

A su llegada a Asunción y tras comprobarse que no cumplían con los requisitos especificados, el Ministerio de Salud devolvió la compra y procedió a la rescisión del contrato con Imedic y otra empresa, Eurotec.

Imedic había resultado adjudicataria de cerca de 7 millones de dólares para proveer al Ministerio de Salud de material médico para que el sistema sanitario pudiera prepararse para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Además, el Ministerio Público mantiene abierta una línea de investigación para comprobar si también existió tentativa de estafa.

El pasado 10 de junio la Fiscalía ya imputó a Patricia Ferreira por la compra de insumos médicos y comercialización no autorizada en el país.

Con relación a ese caso, el Ministerio Público encontró a finales de mayo facturas utilizadas entre 2017 y 2019 que, presuntamente, se correspondían con una empresa brasileña para traer material médico procedente de India y de China.

De esta forma, Imedic se garantizaba la entrada de los productos al país por los cauces habituales, ya que los productos procedentes de Asia siguen otro proceso de ingreso.