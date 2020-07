Grupos de acreedores de Argentina presentan una nueva contraoferta de canje

El presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/Tono Gil/Archivo

Buenos Aires, 20 jul (EFE).- Los tres mayores comités de acreedores privados de Argentina anunciaron este lunes la presentación conjunta de una nueva contraoferta para la reestructuración de bonos argentinos de ley extranjera por 66.238 millones de dólares.

La nueva contrapropuesta fue anunciada por el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Tenedores de Bonos de Canje, que, en conjunto, aseguran poseer cerca de un tercio de los títulos a reestructurar.

Se trata de la primera vez que los tres grupos presentan una propuesta única, ya que desde que Argentina lanzó su primera oferta, en abril pasado, los comités habían presentado alternativas en forma individual o como máximo reflejando los intereses de dos grupos.

En un comunicado conjunto, los tres comités afirmaron que la nueva propuesta elevada al Gobierno de Alberto Fernández, cuyos detalles no fueron difundidos, "cuenta con el apoyo de todos los grupos de acreedores".

"La propuesta conjunta representa importantes concesiones económicas y legales de los tres grupos", destacaron.

Los acreedores sostienen que su propuesta mejorada proporcionará "el alivio a corto plazo que Argentina necesita con urgencia", brindará "una solución sostenible a largo plazo que asegure el futuro del país" y su acceso a los mercados internacionales de capital, y proporcionará el marco legal necesario para alentar la inversión necesaria para poner al país, en severa recesión desde hace dos años, "en el camino hacia una recuperación sostenida".

La contrapropuesta anunciada hoy por los acreedores es la primera que recibe Argentina luego de que a inicios de este mes el Gobierno de Fernández formalizara la presentación de una oferta mejorada, cuyo plazo de adhesión vence el 4 de agosto.

La enmienda de Argentina presenta varios cambios respecto a la oferta lanzada en abril y el Gobierno ha sostenido que es "el último esfuerzo" que el país puede hacer frente a sus acreedores.

Los comités informaron este lunes han firmado entre sí un acuerdo de cooperación "reafirmando que la oferta actual de Argentina no alcanza a ser una propuesta que pueda ser apoyada por los grupos acreedores".

Por ello, aseguraron, de conformidad con el acuerdo de cooperación, los miembros de los grupos de acreedores de Argentina no adherirán sus tenencias de bonos a la oferta de canje propuesta por Argentina.

"Estamos seguros de que hay una resolución consensuada a la vista y de que dicho acuerdo proporcionará un camino hacia un futuro económico sostenible para el pueblo argentino", añadieron.