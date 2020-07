Greta Thunberg, vencedora del nuevo premio Gulbenkian por su lucha climática

La activista sueca Greta Thunberg. EFE/Olivier Hoslet/ Archivo

Lisboa, 20 jul (EFE).- La activista sueca Greta Thunberg ha sido este lunes galardonada con el Premio Gulbenkian para la Humanidad, un nuevo galardón portugués dotado con un millón de euros que pretende distinguir personas u organizaciones que hayan destacado en la "mitigación y adaptación al cambio climático".

El nombre de Thunberg, de 17 años, ha sido anunciado en la sede de la Fundación Gulbenkian en Lisboa por la presidenta de la institución, Isabel Mota, quien apunta en un comunicado que este galardón subraya el "compromiso" de la institución "con la urgencia de la acción climática".

La activista sueca se impuso entre 136 candidaturas de 46 países y fue elegida con amplio consenso, según explicó en una nota el presidente del jurado del premio, el expresidente de Portugal Jorge Sampaio.

"La forma en que Greta Thunberg consiguió movilizar a las generaciones más jóvenes para la causa del clima y su lucha tenaz por cambiar un status quo que se obstina en persistir, hacen de ella una de las figuras más memorables de la actualidad", afirma Sampaio.

El Premio Gulbenkian para la Humanidad pretende ayudar en su causa, otorgando una dotación de un millón de euros que "será aplicado por la Fundación Thunberg en proyectos de combate a la crisis climática y ecológica".

Según la propia activista, se donarán los primeros 100.000 euros a SOS Amazonia Campaign, de Fridays for Future Brazil, que combate el coronavirus en la Amazonia, y otros 100.000 a Stop Ecocide Foundation, que persigue "convertir el ecocidio en un crimen internacional".

"Me siento increíblemente honrada y extremadamente agradecida", dijo Thunberg en un vídeo enviado a los organizadores del premio, a los que afirma que espera que el dinero le sirva "para marcar la diferencia".

El jurado que eligió a la joven sueca como ganadora de esta primera edición está compuesto, entre otros, por el alemán Hans Joachim Schellnhuber, fundador y director emérito del Instituto Potsdam de Investigación sobre el Impacto Climático, o el español Miguel Arias Cañete, excomisario europeo de Energía y Acción Climática.