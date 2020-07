Fútbol/Premier.- (Crónica) El Everton aparta al Sheffield de Europa y el Brighton sella su permanencia

20 July 2020, England, Brighton: Newcastle United's Danny Rose (R) tackles Brighton and Hove Albion's Neal Maupay during the English Premier League soccer match between Brighton & Hove Albion vs Newcastle United at the Amex Stadium. Photo: Mike Hewitt/PA Wire/dpa



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Everton ha dejado fuera de la siguiente Liga Europa al Sheffield United al ganar a domicilio con un gol de Richarlison (0-1) en la penúltima jornada de la Premier League, en la que el Brighton selló su permanencia y el Wolves se acercó a jugar en competición europea la próxima temporada.



En el Amex Stadium, un único gol del delantero brasileño Richarlison dio el triunfo a un Everton que no se jugaba nada y dejó sin opciones europeas a un Sheffield que no encontró el camino al gol y, con ello, dejó escapar el tren europeo en su propia 'estación'.



Los de Carlo Ancelotti, pese a que el Everton ya no aspiraba a nada, fueron mejores que un Sheffield atenazado. Pese a que los locales igualaron en ocasiones de gol a los de Liverpool, no estuvieron finos y los de Chris Wilder solo aspirarán a ser séptimos.



Por otro lado, en el Falmer Stadium, Brighton y Newcastle firmaron unas tablas sin goles que salvan a los locales, que buscaron más la portería contraria. Nadie pudo hacer mover el marcador, pero con este empate 'The Seagulls' ('Las Gaviotas') logran la permanencia de forma matemática.



Le hacía falta un punto al Brighton para salvarse y, aunque en un partido tosco, lo lograron. Trabajo hecho, fiesta por la permanencia y el mal partido, olvidado. Además, el Newcastle tampoco inquietó demasiado a los de Graham Potter, que supo mover bien sus piezas para amarrar ese punto y la permanencia en la Premier.



También están de celebración, momentánea, en el Wolves. Los de Nuno Espirito Santo suben a la sexta posición, de acceso a la Liga Europa, superando al Tottenham. Con los goles de Daniel Podence y Jonathan Otto aseguraron 3 puntos que les harán depender de sí mismos en la última jornada.



La jornada 37 seguirá este martes con los partidos entre Watford, que se juega la permanencia, y Manchester City, ya segundo, y entre Aston Villa, en zona de descenso, y Arsenal, que apura opciones europeas.



Esta penúltima jornada se completará el miércoles con el Manchester United-West Ham, con los 'red devils' luchando por la Liga de Campeones y los 'hammers' por sellar la permanencia, y con el duelo entre el campeón Liverpool y un Chelsea que, tercero, quiere confirmar su plaza de 'Champions'.



-RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 37.



-Sábado.



Norwich City - Burnley 0-2.



-Domingo.



AFC Bournemouth - Southampton 0-2.



Tottenham Hotspur - Leicester City 3-0.



-Lunes.



Brighton - Newcastle United 0-0.



Sheffield United - Everton 0-1.



Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace 2-0.



-Martes.



Watford - Manchester City.



Aston Villa - Arsenal.



-Miércoles.



Manchester United - West Ham.



Liverpool - Chelsea.