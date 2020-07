08/06/2016 Fútbol.- Victoria Pavón: "No hay tiempo que perder". La presidenta del Leganés, Victoria Pavón, agradeció el apoyo de la afición pepinera y afirmó que "no hay tiempo que perder", después de que el club madrileño consumara este domingo su descenso a LaLiga SmartBank y en el deseo por recuperar el próximo curso una plaza en la elite del fútbol español. DEPORTES ESPAÑA EUROPA



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La presidenta del Leganés, Victoria Pavón, agradeció el apoyo de la afición pepinera y afirmó que "no hay tiempo que perder", después de que el club madrileño consumara este domingo su descenso a LaLiga SmartBank y en el deseo por recuperar el próximo curso una plaza en la elite del fútbol español.



"Quiero dirigirme a todos vosotros para daros las gracias personalmente por acompañarnos en esta maravillosa aventura que ha sido la Primera División. Habéis demostrado ser una afición ejemplar dentro y fuera del campo, y vuestro apoyo al equipo ha sido siempre incondicional. Tanto de los que estáis, como de los que estuvieron y ahora nos siguen desde el cielo", indicó en una carta.



Victoria Pavón lamentó "enormemente" no haber logrado la permanencia después de una temporada en la que han cometido errores y afrontar numerosas adversidades. "Asumimos nuestra responsabilidad y tomamos nota de la experiencia vivida para aprender y seguir creciendo", apuntó.



Recordó que Leganés ha sido una ciudad trabajadora, humilde y capaz de levantarse de cualquier golpe y hacer frente a una cruel pandemia como la COVID-19. "Su ejemplo nos ha servido de inspiración en estos momentos de dificultad y deseamos que a pesar de todo os hayáis sentido orgullosos de vuestro equipo. Esto no acaba aquí. Ahora toca reponerse y preparar una nueva temporada marcada de retos e ilusiones. Leganés se merece vivir de nuevo una gran alegría. No hay tiempo que perder", alentó.