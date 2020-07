Fútbol.- El Rayo Vallecano, "indignado" por la "adulteración" por el aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada

20/07/2020 Comunicado oficial del Rayo Vallecano DEPORTES RAYO VALLECANO



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Rayo Vallecano ha señalado tras conocer el aplazamiento por casos de coronavirus del partido entre Deportivo y Fuenlabrada, y no del resto de la última jornada de LaLiga SmartBank, que es un caso de "adulteración" de la competición, muestra su "indignación" y asegura que emprenderá acciones legales para defender su postura.



"El Rayo Vallecano quiere expresar su más profunda indignación ante la adulteración de la competición que se está intentando perpetrar", aseguró el club de Vallecas en un comunicado.



Con el Rayo jugándose estar en el 'Play-off' de ascenso a LaLiga Santander, igual que el Fuenlabrada, consideran que aplazar sólo el partido del 'Fuenla', que tiene varios casos de coronavirus en su plantilla, es adulterar la competición.



"Suspender o aplazar el Deportivo - Fuenlabrada, sin aplazar el resto de partidos implicados, puede suponer que Albacete y Lugo ganen sus encuentros y el Deportivo sea matemáticamente equipo de Segunda B, por lo que saldrían con una gran desilusión y sin ninguna fuerza a disputar ese partido contar el Fuenlabrada, lo que perjudicaría muy seriamente los intereses del Rayo Vallecano", argumentó el club.



Además, desvelaron que se le obligó a jugar "bajo amenaza de pérdida de puntos", mientras que al Fuenlabrada no. "Ellos podrían disputar con los jugadores restantes el partido", opinaron.



"Es por ello, que el Rayo Vallecano no acepta esta resolución por ser muy perjudicial a sus intereses deportivos y económicos y emprenderá todas las acciones legales para defender sus intereses ante este gravísimo atropello", manifestó el Rayo.