Fútbol.- El Elche cree que el aplazamiento del Depor-Fuenlabrada "afecta directamente a la integridad" de la competición

21/07/2020 El Elche cree que el aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada afecta directamente a la integridad de la competición en LaLiga SmartBank



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Elche ha mostrado su "disconformidad" con la disputa de la jornada 42 de LaLiga SmartBank tras el aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada por el positivo por la COVID-19 de varios jugadores del conjunto madrileño, y considera que "afecta directamente a la integridad" de la competición.



A juicio de la entidad franjiverde, la decisión de LaLiga no era el "escenario ideal" en una jornada con horario unificado y con ella se pone "en riesgo la integridad" de LaLiga SmartBank.



"Como muestra de profesionalidad, hemos disputado hoy nuestro partido frente al Real Oviedo, tal y como estaba previsto, porque de no haberlo hecho nos habríamos expuesto a una sanción deportiva por incomparecencia del equipo. Nosotros, deportivamente, hablamos en el campo. Pero es evidente que hoy se ha tomado una decisión que afecta directamente a la integridad de la competición y que creemos que no es justa", indicó en un comunicado.



Para el Elche, la situación como la vivida este lunes hace que "cobre más importancia todavía" el cumplimiento estricto de las normas y medidas de seguridad e higiene pautadas por las autoridades para evitar la propagación de la COVID-19 y reflejadas en los protocolos de vuelta a la competición.