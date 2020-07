Fútbol.- Baraja deja el Tenerife y Oltra abandona el Racing de Santander

06/12/2019 El entrenador del Tenerife, Rubén Baraja, en La Rosaleda ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA MÁLAGA DEPORTES LALIGA



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Los entrenadores Rubén Baraja y José Luis Oltra no continuarán la próxima temporada en el Tenerife y en el Racing de Santander, respectivamente, tras anunciar al término de la última jornada de LaLiga SmartBank que no seguirían en sus clubes.



"Hoy, es un día importante para mí. Quiero anunciar que no voy a continuar la próxima temporada en el Tenerife. Ha sido una decisión muy difícil y dolorosa. Estoy muy agradecido, me he sentido muy respaldado por el club", aseguró Baraja en rueda de prensa.



El técnico vallisoletano deja al Tenerife en duodécima posición de LaLiga SmartBank y tras una última jornada en la que perdió en Soria ante el Numancia, que se jugaba la permanencia y, pese a ganar, perdió la categoría.



José Luis Oltra, por otro lado, puso fin a su etapa al frente del banquillo del Racing de Santander. El técnico valenciano, que llegó al club en febrero, ha dirigido al equipo en 16 partidos --3 victorias, 3 empates y 10 derrotas-- de LaLiga SmartBank y no continuará en la disciplina del club cántabro.



"El Racing, a través de estas líneas, agradece el comportamiento y la profesionalidad demostrada por José Luis Oltra y su cuerpo técnico -Fran Blasco, Marcos Chena y Emilio Isierte- durante su estancia en el club, condicionada por los más de tres meses de parón competitivo", manifestó el club.