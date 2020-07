Fútbol.- AFE pidió a LaLiga el aplazamiento de toda la jornada y no adulterar la competición

20/05/2020 David Aganzo, presidente de la AFE ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES AFE



La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) pidió a LaLiga, en cuanto tuvo conocimiento de que se aplazaba el partido entre Deportivo de La Coruña y Fuenlabrada, por casos de coronavirus en el 'Fuenla', que se aplazara la totalidad de la última jornada de LaLiga SmartBank, que sí se disputó.



"En el caso de que no se juegue el Deportivo-Fuenlabrada, deberían suspenderse los demás partidos para velar por la total integridad de la competición. Es por ello por lo que te solicitamos que suspendas todos los partidos previstos en la jornada de hoy", envió AFE a LaLiga.



El sindicato de futbolistas hizo esa petición, no atendida dado que el resto de la jornada se disputó, con el objetivo de que no se adulterara la competición.



"En relación a la suspensión del partido Deportivo-Fuenlabrada, y en cuanto a la decisión de que se jueguen el resto de partidos de Segunda División, debemos trasladar nuestra oposición a dicha decisión, dado que nos encontramos en una jornada unificada que lo que pretende es que no se adultere la pureza de la competición", esgrimieron.