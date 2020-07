Fútbol.- AFE agradece el "compromiso" y "profesionalidad" de los jugadores en el retorno del fútbol

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha agradecido el "compromiso" y la "profesionalidad" de los jugadores en el retorno del fútbol profesional tras el parón provocado por la pandemia de la COVID-19 y hasta este domingo y lunes en que concluyen la temporada 2019-20 de La Liga Santander y SmartBank.



En una carta abierta, AFE felicita "sinceramente" a los jugadores de Primera y Segunda División por "la dedicación y profesionalidad mostradas durante las últimas semanas en un complicado escenario provocado por la COVID-19, un grave problema sanitario que, por desgracia, todavía" no se ha superado.



"La conducta y comportamiento de estos colectivos han sido ejemplares en todo momento, consiguiendo que pudieran acabar ambas competiciones sin incidencias. Queremos dar la enhorabuena a las plantillas de Sociedad Deportiva Huesca y Cádiz Club de Fútbol por ascender a Primera y deseamos suerte a los compañeros de los equipos de Segunda División que todavía deben disputar los 'play off' para dirimir qué tercer club asciende a Primera", indica el sindicato en la misiva.



AFE destaca que la salud siempre fue, y será, el "aspecto fundamental" cuando comenzaron los contactos para valorar cómo y cuándo reanudar la competición profesional. "Para este sindicato, salvaguardar en todo momento el físico de los futbolistas fue lo más importante. Tuvieron que realizar enormes esfuerzos al trabajar a conciencia en sus domicilios, más tarde cumpliendo con rigor las indicaciones sanitarias cuando se reincorporaron al trabajo con normalidad", añadió.



El colectivo de jugadores ha dado muestras, según AFE, del "compromiso con su profesión, también con el resto de la sociedad". "Gracias a ello, la competición profesional se pudo reiniciar y acabar sin complicaciones", subrayó.



PLAN DE RIESGOS LABORALES



El organismo presidido por David Aganzo recordó que luchó para que los futbolistas pudieran volver a la actividad "en las mejores condiciones posibles". "Conseguimos que fueran las autoridades sanitarias las que decidieran cómo y cuándo realizar los test a nuestros compañeros, cuando eran señalados y estigmatizados. Igual que logramos que los clubes se comprometieran, como cualquier empresa, a salvaguardar la salud de los futbolistas con un plan de riesgos laborales", indicó.



Velar por los derechos laborales ha sido "labor básica", agregó, para el sindicato, que defendió que los jugadores que acabaran contrato el 30 de junio quedaban automáticamente en libertad para decidir su futuro. "Recibimos algunas críticas, pero finalmente quedó claro que el criterio que defendíamos era el correcto", subrayó.



Los futbolistas alcanzaron acuerdos para rebajarse las fichas, "conscientes de la grave situación" que atravesaba el país, "demostrando ser solidarios con la sociedad". "AFE, por su parte, veló para que los ERTEs aplicados se cumplieran escrupulosamente, con el fin de salvaguardar los derechos de los futbolistas. El constante contacto con los capitanes de Primera y Segunda puso en valor la unión de todos ellos, algo fundamental cuando tocó negociar diferentes cuestiones", señaló.



CONCENTRACIONES



Igualmente, destacó la lucha por evitar unas largas concentraciones que habrían vulnerado los derechos de los jugadores. "Ha quedado demostrado que su profesional comportamiento estaba fuera de toda duda, pudiéndose reanudar y terminar la competición sin problemas gracias a su sensatez y seriedad como ciudadanos y jugadores", reseñó.



Admitió que no ha sido "sencillo" afrontar en tan poco tiempo tantos partidos y de tanta exigencia física. "Por ello, conseguir qué vuelos y trenes chárter, para que los equipos viajaran el mismo día de partido, fue todo un logro para AFE, consiguiendo así que los futbolistas tuvieran más descanso y pudieran conciliar durante más tiempo vida personal y laboral", explicó.



Igualmente, AFE valoró el trabajo de otros colectivos como médicos, preparadores físicos, fisioterapeutas y epidemiólogos que trabajaron con el sindicato para conseguir que LaLiga Santander y LaLiga SmartBank recuperaran su actividad.



"Aprovechamos esta comunicación para hacer extensivo nuestro reconocimiento a los futbolistas de Segunda B y Tercera División (masculina) y a las jugadoras de la Primera Nacional, que afrontan desde hace días, en algunos casos, o lo harán próximamente, sus respectivas fases para ascender de categoría. Todos ellos y ellas, como sus compañeros del fútbol profesional, han realizado un esfuerzo extraordinario, como ciudadanos y deportistas, para alcanzar una perfecta puesta a punto con el fin de luchar por sus objetivos. Nuestras felicitaciones, por último, a los jugadores de Fútbol Club Cartagena y Unión Deportiva Logroñés, nuevos clubes de Segunda División", concluyó.