Francia.- La Policía francesa libera al hombre detenido por su relación con el incendio de la catedral de Nantes

18/07/2020 18 July 2020, France, Nantes: Firefighters extinguish a fire that broke out at Saint-Pierre-et-Saint-Paul cathedral. Photo: Sebastien Salom-Gomis/AFP/dpa POLITICA INTERNACIONAL Sebastien Salom-Gomis/AFP/dpa



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La Policía francesa ha liberado este domingo al hombre que fue detenido para interrogarle en relación al incendio declarado el sábado en la catedral San Pedro y San Pablo de Nantes, según ha informado la Fiscalía.



El hombre, voluntario de la diócesis y encargado de cerrar la iglesia, ha sido interrogado y ha tenido que responder unas preguntas sobre la secuencia de eventos desde la noche que cerró la catedral.



"Cualquier interpretación que pueda implicar a esta persona en la comisión de los hechos es prematura y precipitada", había advertido el fiscal de la ciudad, Pierre Sènnes, según recoge la televisión francesa BFMTV.



El abogado del implicado, Quentin Chabert, ha sostenido que "no hay ningún elemento" que vincule al diocesano con el incendio de la catedral. "Es importante poner las cosas en perspectiva", ha afirmado, a lo que ha añadido que no se produjeron heridos ni muertes, según informaciones de la emisora France Info.



La Fiscalía de Nantes ha abierto una investigación por incendio intencionado tras detectar tres focos distintos en el fuego que ha afectado a la catedral, que data del siglo XV. En concreto, se detectó un foco en la zona del órgano del templo y dos más en el costado de una de las naves.



El incendio se declaró sobre las 8.00 del sábado y fueron necesarios un centenar de bomberos para controlar las llamas unas tres horas después.



Las llamas comenzaron en el interior del edificio y llegaron a asomar temporalmente por la fachada, según explicaron bomberos de Loire-Atlantique al medio local 'Ouest-France'.



Esta no es la primera vez que esta catedral, situada en el corazón de Nantes se ve afectada por un incendio. El 28 de enero de 1972 se quemó el techo de la catedral gótica de San Pedro y San Pablo. Los servicios religiosos no se reanudaron hasta 1985.