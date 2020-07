Ex Miss Universo Dayanara Torres rechaza el miedo y muestra su cicatriz que le provocó el cáncer

En la imagen la ex Miss Universo de 1993, la puertorriqueña Dayanara Torres. EFE /NINA PROMMER /Archivo

San Juan, 20 jul (EFE).- La ex Miss Universo de 1993, la puertorriqueña Dayanara Torres, publicó este lunes una foto en sus redes sociales en la que muestra la cicatriz que le provocó el cáncer de piel y que venció en marzo de este año.

"Amándome con todo. Mis curvas, mis libras de más, mi pelo rizo, mis cicatrices", escribió Torres junto a la foto que colgó en su cuenta oficial de Instagram en la orilla de una piscina y posando en un bañador color vino.

"¡La Diosa!", respondió el artista puertorriqueño Ricky Martin a la imagen.

Tras ello, Torres le contestó: "Awwww Gracias! Tan Bello! Cómo te quierooooooo".

Mientras, otras figuras puertorriqueñas como Adamari López, Millie Corretjer y Karla Monroig le expresaron su apoyo.

En la imagen se observa la cicatriz en la parte trasera de la rodilla derecha de Torres, donde le fue detectado el tipo de cáncer piel que combatió y venció.

Fue a principios de febrero de 2019, cuando Torres reveló que padecía de cáncer de piel, melanoma, y que ya se le había practicado una segunda cirugía en la parte de atrás de una rodilla.

La que fuera esposa de Marc Anthony (2000-2004), aseguró en aquel entonces, a través de su cuenta oficial en Instagram, que el cáncer provenía de un lunar en un área que "apareció y al que no presté atención".

El 26 de febrero de este año anunció que ya había completado el tratamiento de radiación, mientras que, el pasado 24 de marzo informó que se encontraba libre de cáncer.

"Así que he terminado con mi tratamiento de melanoma cáncer. Por los próximos dos años, cada tres meses, me voy a tener que hacer los mismos exámenes con radiación (CT Scan, MRI, PET Scan), pero sólo para estar pendiente de mi cuerpo y saber que nada haya regresado", explicó.

Torres, madre de Cristian y Ryan, fruto de su matrimonio con Anthony, es una de cinco puertorriqueñas que han ganado el certamen de Miss Universo.

Las otras son Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy Deu (1985), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2005). EFE

jm/arm

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/3gL6uyK). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.