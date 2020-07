España trata de contener los rebrotes, que avanzan por todo el país

Una patrulla de la Guardia Urbana vigila una playa de Barcelona. EFE/ Alejandro García

Madrid, 20 jul (EFE).- Nuevos focos de coronavirus se suceden en España con centenares de contagiados, sobre todo en Cataluña, mientras las autoridades restringen actividades sociales, recomiendan comportamientos responsables y obligan al uso de mascarilla en todos los lugares públicos y bajo cualquier circunstancia en la mayor parte del país.

El Ministerio de Sanidad notificó el viernes pasado 628 contagios en un día, la cantidad más alta desde el fin del estado de alarma, el 21 de junio.

Los gobernantes regionales tratan de impedir reuniones, concentraciones y celebraciones masivas, pues varios de los rebrotes tienen origen en este tipo de aglomeraciones, incluso tuvieron que cerrar el acceso a playas saturadas, muy concurridas estos días de calor y en plena temporada alta de vacaciones veraniegas.

Cataluña extendió este domingo las medidas ya aplicadas para contener los brotes de la COVID-19 en la zona metropolitana de Barcelona y dos comarcas de la provincia de Gerona, a los otros dos municipios de la comunidad. De momento no se plantea el confinamiento perimetral de Barcelona.

Los más de 1.200 contagios del sábado pasado se redujeron a algo más de 900 este domingo, y los pacientes ingresados ya son 60.

Las autoridades catalanas aconsejan no salir de los domicilios salvo para lo "imprescindible" --no ir a una segunda residencia--; prohíben las reuniones de más de diez personas, limitan el aforo de bares y restaurantes al 50 %; cierran cines, teatros, locales de ocio nocturno y gimnasios; prohíben las visitas a las residencias de ancianos, y recomiendan a los centros comerciales control de acceso y más medidas de higiene.

Debido a la situación epidémica, los reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, limitarán este lunes su estancia en Cataluña al monasterio de Poblet (Tarragona), dentro de la gira que emprendieron por todo el territorio nacional para conocer la situación socioeconómica tras el fin del estado de alarma.

Aragón (noreste) es la segunda región con más casos tras Cataluña (son territorios limítrofes); preocupa especialmente la ciudad aragonesa de Zaragoza y su entorno debido al incremento de las transmisiones comunitarias.

En la región de Andalucía (sur), el foco más numeroso de los últimos días es el de Córdoba, que obligó a aislar y seguir a casi 700 contactos de 73 contagiados en una fiesta de fin de curso celebrada el pasado 10 de julio.

En la región Valenciana (este) hay veinte brotes de coronavirus activos y se ha cuadruplicado la cifra de casos positivos en el tramo de edad entre los 20 y 40 años. Las actividades de ocio nocturno se suspendieron en la localidad costera de Gandía, famosa por sus playas y muy frecuentada por turistas de Madrid y otras regiones. EFE

nac-jl/fp